5 milyon memur ve emeklisi toplu sözleşmeyi bekliyor
Memurlar ve memur emeklilerinin gözü kulağı toplu sözleşmede. Ağustos ayında yapılacak görüşmelerde memurların zamları ve sosyal destek ödemeleri belirlenecek
Memur ve memur emeklilerinin 2020 ve 2021 yıllarında alacağı zam ve sosyal destek ödemelerinin belirleneceği toplu sözleşme görüşmeleri önümüzdeki ağustos ayında yapılacak.
ZAMLAR BELLİ OLACAK
Bu görüşmelerde 3 milyon 33 bin memur ile 2 milyon 56 bin memur emeklisinin merakla beklediği zamlar belirlenecek. Toplu görüşme masasında işverenin yani kamu yönetiminin karşısına 5 milyonu aşkın memur ve memur emeklisini temsilen en büyük sendika olarak Memur-Sen yönetimi oturacak. (Posta)