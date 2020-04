5 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)

Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...

KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 Kolaj

Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.

TRT BELGESEL 20.00: Türk Okçuluğunun Serüveni

‘Türk Okçuluğunun Serüveni’ adlı belgesel ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her pazar yayınlanacak belgeselde, tarih öncesi devirlerden itibaren önemli bir savaş aleti olarak kullanılan ok ve yay derinlemesine incelenecek. Ok ve yayı en gelişmiş hale getiren Orta Asya bozkır kavimleri olan Türk boyları da izleyici karşısına çıkacak.

CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu

POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, dünya çapında tanınan uzmanlar konuk olacak. Programda, küresel kriz haline gelen corona virüs salgınındaki son durum, alınan önlemler ve önümüzdeki kritik dönem için yapılan planlar ayrıntılarıyla mercek altına alınacak.

TRT 1 20.00: Tozkoparan

Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Mavi Ay, taşı alıp Salih Usta’nın evine döndüğünde makinenin kayıp olduğunu fark eder. Büyükler, Kaya ve adamlarının peşine düşer. Karayel, büyüklere haber verirlerse makineyi bozacaklarını Mavi Ay’a bildirir. Mavi Ay ekibi, Karayel ile yüzleşmek için Saatli Ev’e gider.





ATV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 ATV'de Hafta Sonu

10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet

11:115 Dizi TV

12:25 Kuruluş Osman

15.40 Hercai

19:00 Ana Haber

20:00 Orman Çocuğu





KANAL D 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:00 Akasya Durağı

09:45 Magazin D Pazar

13:00 Arda ile Omuz Omuza

14:00 100 Numaralı Adam

15: 45 Ben Bilmem Eşim Bilir

18.45 Kanal D Ana Haber

20:00 Çok Güzel Hareketler 2

23:45 Dudullu Postası





STAR TV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

07:30 Çilek Kokusu

09:00 Delisin

11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk

12:45 Kiralık Aşk

15:45 Erkenci Kuş

18:45 Star Haber

20:00 Milyonlar





FOX TV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Hababam Sınıfı Askerde

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Şevkat Yerimdar

16:45 Maskeli Beşler Irak

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Eski Köye Yeni Adet

22:30 Baş Belası





TRT 1 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı

04:50 Ömür Dediğin

05:20 Küçük Hanımefendi

07:00 Camiden Hayata

07:45 Beni Böyle Sev

10:20 Diriliş "Ertuğrul"

13:15 Ailenin Yeni Üyesi

14:20 3'Te 3 Tarih

17:00 Tozkoparan

19:00 Ana Haber

20:00 Yabancı Sinema "Sultan"

23:45 Yabancı Sinema "Sultan"





TV8 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı

06:00 Oynat Bakalım

10:00 Survivor

12:45 Para Bende

14:30 Kötü Çocuk

16:45 Ekşi Elmalar

20:00 Survivor





Show TV 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda

08.15 Hayat Güzeldir

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Turgay Başyayla işe Lezzet Yolculuğu

14:15 Öyle Olsun

16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk

18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Hababam Sınıfı Tatilde

22:15 Avanak Abdi





Kanal 7 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu

08:00 Film

08:45 Annemin Gelini

10.45 Başkent Kulisi

11:45 Masum

13:20 Annemin Vasiyeti

15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum

16:10 İkimizin Yerine

18:00 Hafta Sonu Haberleri

19:00 Hz. Yusuf

21:00 Aşk Bir Rüya

23:00 Zorlu Takip





a2 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı

07:30 Kırgın Çiçekler

09:30 Yahşi Cazibe

11:30 Bez Bebek

13:30 Selena

15:30 Çocuklar Duymasın

17:30 Bez Bebek

19:30 Selena

21:30 Adanalı

23:30 Sıla