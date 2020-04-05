5 Nisan 2020 Pazar günü televizyonda neler var? (Ekran Postası)
5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı içerisinde hangi yayınlar yer alıyor? İzleyiciler en çok sevdiği dizi ve programların günlerini iple çekiyor. Sevdiği dizi ve programları kaçırmak istemiyor. Peki bugün televizyonda neler yayınlanacak? 5 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı bu sayfada.
05 Nisan 2020, Pazar 09:00 Son Güncelleme:
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Günün başlamasıyla birlikte, ‘Bugün kanallarda neler var? Hangi kanalda ne yayınlanıyor? Diziler kaçta başlıyor?’ gibi soruları araştırmaya başlandı. İşte sizler için hazırladığımız 5 Nisan 2020 Pazar Atv, Kanal D, FOX Tv, TV8, TRT1, Show Tv, Star Tv yayın akışı...
KANAL D 20.00: Çok Güzel Hareketler 2 Kolaj
Sanat yönetmenliğini Yılmaz Erdoğan’ın üstlendiği, BKM Mutfak’ın 2’nci kuşak oyuncularının sahneye çıktığı ‘Çok Güzel Hareketler 2’, kolaj bölümü ile ekrana gelecek. Daha önce yayınlanan bölümlerin en beğenilen skeçleri bir kez daha izleyici ile buluşacak.
TRT BELGESEL 20.00: Türk Okçuluğunun Serüveni
‘Türk Okçuluğunun Serüveni’ adlı belgesel ilk bölümüyle ekrana gelecek. Her pazar yayınlanacak belgeselde, tarih öncesi devirlerden itibaren önemli bir savaş aleti olarak kullanılan ok ve yay derinlemesine incelenecek. Ok ve yayı en gelişmiş hale getiren Orta Asya bozkır kavimleri olan Türk boyları da izleyici karşısına çıkacak.
CNN TÜRK 10.00: Hafta Sonu
POSTA Gazetesi Ankara Temsilcisi Hakan Çelik’in sunduğu ‘Hafta Sonu’na, dünya çapında tanınan uzmanlar konuk olacak. Programda, küresel kriz haline gelen corona virüs salgınındaki son durum, alınan önlemler ve önümüzdeki kritik dönem için yapılan planlar ayrıntılarıyla mercek altına alınacak.
TRT 1 20.00: Tozkoparan
Özgür Ege Nalcı, Leya Kırşan, Burak Kut, Burak Satıbol ve Burak Alkaş’ın rol aldığı ‘Tozkoparan’da: Mavi Ay, taşı alıp Salih Usta’nın evine döndüğünde makinenin kayıp olduğunu fark eder. Büyükler, Kaya ve adamlarının peşine düşer. Karayel, büyüklere haber verirlerse makineyi bozacaklarını Mavi Ay’a bildirir. Mavi Ay ekibi, Karayel ile yüzleşmek için Saatli Ev’e gider.
ATV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 ATV'de Hafta Sonu
10:00 Nihat Hatipoğlu ile Kur'an ve Sünnet
11:115 Dizi TV
12:25 Kuruluş Osman
15.40 Hercai
19:00 Ana Haber
20:00 Orman Çocuğu
KANAL D 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:00 Akasya Durağı
09:45 Magazin D Pazar
13:00 Arda ile Omuz Omuza
14:00 100 Numaralı Adam
15: 45 Ben Bilmem Eşim Bilir
18.45 Kanal D Ana Haber
20:00 Çok Güzel Hareketler 2
23:45 Dudullu Postası
STAR TV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
07:30 Çilek Kokusu
09:00 Delisin
11:00 Vahe İle Evdeki Mutluluk
12:45 Kiralık Aşk
15:45 Erkenci Kuş
18:45 Star Haber
20:00 Milyonlar
FOX TV 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Hababam Sınıfı Askerde
13:30 Benden Söylemesi
15:30 Şevkat Yerimdar
16:45 Maskeli Beşler Irak
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Eski Köye Yeni Adet
22:30 Baş Belası
TRT 1 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
04:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
04:50 Ömür Dediğin
05:20 Küçük Hanımefendi
07:00 Camiden Hayata
07:45 Beni Böyle Sev
10:20 Diriliş "Ertuğrul"
13:15 Ailenin Yeni Üyesi
14:20 3'Te 3 Tarih
17:00 Tozkoparan
19:00 Ana Haber
20:00 Yabancı Sinema "Sultan"
23:45 Yabancı Sinema "Sultan"
TV8 5 Nisan 2020 Pazar Yayın Akışı
06:00 Oynat Bakalım
10:00 Survivor
12:45 Para Bende
14:30 Kötü Çocuk
16:45 Ekşi Elmalar
20:00 Survivor
Show TV 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:15 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla işe Lezzet Yolculuğu
14:15 Öyle Olsun
16:30 Güldüy Güldüy Show Çocuk
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Tatilde
22:15 Avanak Abdi
Kanal 7 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
06:30 Kanal 7'de Sabah - Hafta Sonu
08:00 Film
08:45 Annemin Gelini
10.45 Başkent Kulisi
11:45 Masum
13:20 Annemin Vasiyeti
15:20 Özlem Tunca ile Dünyayaı Geziyorum
16:10 İkimizin Yerine
18:00 Hafta Sonu Haberleri
19:00 Hz. Yusuf
21:00 Aşk Bir Rüya
23:00 Zorlu Takip
a2 5 Nisan 2020 Pazar yayın akışı
07:30 Kırgın Çiçekler
09:30 Yahşi Cazibe
11:30 Bez Bebek
13:30 Selena
15:30 Çocuklar Duymasın
17:30 Bez Bebek
19:30 Selena
21:30 Adanalı
23:30 Sıla