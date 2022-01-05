Magazin 5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV…
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5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV…

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5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV…

5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışı yayınlandı. Bugün televizyonda gündüz kuşağında eğlenceli yarışmalar ve reality showlar yer alırken, akşam kuşağında yerli ve yabancı sinema filmleri gece saatlerine kadar izleyicinin karşısında olacak. İşte, Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV’nin 5 Ocak 2022 Çarşamba yayın akışı…

05 Ocak 2022, Çarşamba 11:12 Son Güncelleme:
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5 Ocak 2022 Çarşamba TV yayın akışının en önemli programlarından biri ATV’de 20:45’te başlayan Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa mücadelesi olacak. Milyonlarca izleyiciyi 90 dakika ekranlara kilitleyecek karşılaşmanın ardından Kupa Töreni canlı olarak yayınlanacak. Akşam kuşağında Kanal D’de ise yerli sinema Annem, Show TV’de Süt Kardeşler, Fox TV’de ise Mutlu Aile Tablosu izleyicinin karşısına çıkacak. İşte, 5 Ocak 2022 Çarşamba Kanal D, Show TV, Star TV, ATV, TRT1, TV8, Fox TV yayın akışının detayları…

5 OCAK 2022 ÇARŞAMBA TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR

KANAL D YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Sihirli Annem
  • 09:00 Neler Oluyor Hayatta?
  • 11:00 Asi
  • 13:00 Gelinim Mutfakta
  • 16:00 Arka Sokaklar
  • 18:45 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 Annem (Yerli Sinema)
  • 22:30 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
  • 00:45 Medusa Darbesi (Yabancı Sinema)
  • 02:30 Gelinim Mutfakta
  • 04:45 Küçük Ağa

SHOW TV YAYIN AKIŞI

  • 06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
  • 10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
  • 12:15 Gelin Evi
  • 15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
  • 18:10 Senin Hayatın
  • 18:45 Show Ana Haber
  • 20:00 Süt Kardeşler (Yerli Sinema)
  • 22:00 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
  • 23:30 Erkek Güzeli Sefil Bilo (Yerli Sinema)
  • 00:45 Korkusuz Korkak (Yerli Sinema)
  • 02:30 Çiçek (Yerli Sinema)
  • 04:30 Aşk Laftan Anlamaz

ATV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 Kahvaltı Haberleri
  • 10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
  • 13:00 ATV Gün Ortası
  • 14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
  • 16:20 Esra Erol’da
  • 19:00 ATV Ana Haber
  • 19:45 Süper Kupa’ya Doğru
  • 20:45 Beşiktaş-Antalyaspor Süper Kupa
  • 22:50 Kupa Töreni
  • 23:50 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
  • 02:15 Gizli Sayılar (Yabancı Sinema)
  • 04:25 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane

STAR TV YAYIN AKIŞI

  • 07:00 Mesut Yar İle Bugün
  • 09:45 Kaderimin Oyunu
  • 13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
  • 16:00 Söz
  • 18:30 Star Ana Haber
  • 20:00 Annemizi Saklarken
  • 00:15 Kaderimin Oyunu
  • 03:00 Sucu Kamil (Yerli Sinema)
  • 05:00 Söz

TRT1 YAYIN AKIŞI

  • 05:15 Aslan Ailem
  • 08:15 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
  • 09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
  • 13:15 Beni Böyle Sev
  • 16:30 Seksenler
  • 19:00 Ana Haber
  • 19:55 İddiaların Aksine
  • 20:00 112 Acil Çağrı
  • 21:15 Mahrem
  • 23:15 Seneye Bu Zamanlar
  • 01:30 Barbaros: Akdeniz’in Kılıcı
  • 03:50 3’Te 3

TV8 YAYIN AKIŞI

  • 06:30 Oynat Bakalım
  • 07:15 8’de Sağlık
  • 08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 11:15 MasterChef Türkiye
  • 16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
  • 00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
  • 03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
  • 05:00 Yerli Dizi Tekrar

FOX TV YAYIN AKIŞI

  • 08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
  • 10:45 Ekonomi Arası
  • 11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
  • 13:00 En Hamarat Benim
  • 16:45 Fulya İle Umudun Olsun
  • 19:00 Selçuk Tepeli Fox Ana Haber
  • 20:00 Mutlu Aile Tablosu (Yerli Sinema)
  • 22:30 Kanunsuz Topraklar
  • 01:30 Mahkum
  • 04:00 En Hamarat Benim
  • 06:00 Kadın


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