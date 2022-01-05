5 Ocak 2022 koronavirüs tablosunda son durum
Son dakika haberine göre, Sağlık Bakanlığı, 'Türkiye Covid-19 Hasta Tablosu' verilerini paylaştı. İşte, 5 Ocak 2022 koronavirüs tablosuna göre Türkiye'de son vaka ve vefat sayısı..
05 Ocak 2022, Çarşamba 18:00 Son Güncelleme:
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Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu belli oldu. Tabloya göre bugünün vaka sayısı 66 bin 467 olurken can kaybı ise 143 oldu.
BAKAN KOCA PAYLAŞTI
Omicron varyantıyla birlikte vaka sayılarındaki artışa rağmen hastaneye yatışlarda endişe verici bir yükselme söz konusu değil. Öte yandan, hastaneler riskin arttığı ortamlar; kendimiz kadar sağlık çalışanlarını da korumak zorundayız. HASTANEYE GİTTİĞİNİZDE lütfen dikkatli olun.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1478771033255653377
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