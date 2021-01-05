Türkiye 5 Ocak corona virüs tablosu

5 Ocak corona virüs tablosu

Türkiye

5 Ocak corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından 5 Ocak 2021 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı.

05 Ocak 2021, Salı 19:23 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 183 bin 413 Kovid-19 testi yapıldı, 14 bin 494 kişinin testi pozitif çıktı, 194 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 3 bin 410 oldu, 8 bin 908 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 155 bin 338'e yükseldi.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün tespit edilen 1477 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız azalmaya devam ediyor. Ağır hasta sayısındaki azalmaya bağlı olarak kayıplarımız da azalma eğiliminde. Sonuç almak için birlikte ve sürekli mücadele etmeliyiz." dedi.

AA

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