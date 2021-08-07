Türkiye 5 saat sonra kontrol altına alındı

5 saat sonra kontrol altına alındı

Türkiye

5 saat sonra kontrol altına alındı

İzmir’in Urla ilçesinde bozuk ormanlık ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangın 5 saat sonra kontrol altına alındı.

07 Ağustos 2021, Cumartesi 23:36 Son Güncelleme:
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Balıklıova Mahallesi Kocabük mevkisinde, İzmir-Karaburun kara yolu yakınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden duman çıktığını görenler, itfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerine haber verdi. Rüzgarın da etkisiyle genişleyen yangını kontrol altına almak için ekipler, havadan ve karadan müdahale etti. Havanın kararmasıyla karadan müdahalenin sürdüğü yangın yaklaşık 5 saatte kontrol altına alındı. Elektrik hatlarından kaynaklandığı öne sürülen yangında yaklaşık 7 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi. Öte yandan Torbalı ilçesinde çıkan orman yangını da kısa sürede kontrol altına alındı.

AA

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