5 Şubat koronavirüs tablosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığı ’Günlük Kovid- 19 Tablosu’ verilerine göre; son 24 saatte yapılan 421 bin 435 testte 98 bin 715 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 221 kişi hayatını kaybederken, 80 bin 402 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.

18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1’inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2’nci doz ortalaması yüzde 84,58 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1’inci dozda 57 milyon 486 bin 690, 2’nci dozda 52 milyon 500 bin 475 ve 3’üncü dozda 25 milyon 520 bin 769 olmak üzere toplam 142 milyon 833 bin 393 aşı uygulandı.

En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.

’TEDBİRLER GEREKLİ AMA YETERLİ DEĞİL’

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Tedbirler, Omicron varyantıyla mücadele ettiğimiz Kovid- 19’u aşmak için gerekli ama yeterli değil. Çünkü maske ve mesafe virüsün bulaşmasını önlese de gerçek hayat şartları bunları yüzde yüz uygulamaya elvermiyor. Salgının etkisini en aza indirmek aşılarımızın tam olmasına bağlı" ifadelerini kullandı.

DHA



