Altın fiyatları pandemi öncesinde rekor seviyedeki yükselişle yatırımcısına son 10 yılın en yüksek kazancını sağlamıştı. Ancak, pandemiyle birlikte bu kazanç oranı düşerken, haziran ayında görülen değer kaybı, Kasım 2016’dan bu yana kaydedilen en sert düşüş oldu. Hal böyle olunca da vatandaşlar arasında en çok talep gören gram altın ve çeyrek altın fiyatları da aşağı yönlü hareketiyle dikkat çekti. İşte Bugün (5 Temmuz 2021) altın fiyatlarında son durum…

5 TEMMUZ 2021 PAZARTESİ ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın haftaya sakin bir başlangıç yaptı ve alış fiyatı 498,86 TL, satış fiyatı 498,85 TL oldu.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın dün yaşadığı değer kaybının ardından yeniden toparlanarak cumartesi günkü seviyelerine ulaştı. Sabah saatlerinde çeyrek altının alış fiyatı 807,00 TL, satış fiyatı 822,00 TL oldu.

YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 5 Temmuz Pazartesi günü yüzde 0,61 oranında değer kazandı. Cumartesi günü gördüğü seviyeye yeniden ulaşan yarım alın sabah saatlerinde 1.614,00 TL’den alınıp, 1.644,00 TL’den satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Tam altın haftanın ilk gününde toparlanarak yüzde 0,59 oranında değer kazandı ve yeniden 3.246,28 TL seviyelerine ulaştı.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Hafta sonunu sakin geçiren Cumhuriyet altını, yeni haftaya da durgun başladı. Cumartesi gününden bu yana fiyatında bir değişiklik görülmeyen Cumhuriyet altınının alış fiyatı 3.299,00 TL, satış fiyatı ise 3.349,00 TL.

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın 5 Temmuz Pazartesi sabahında 0, 63 oranındaki yükselişin ardından 273,03 TL’den alınıp, 327,81 TL’den satılıyor.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

18 ayar altın yüzde 0,58 oranında yükselerek, 363,25 haftanın ilk gününde 363,25 TL’den alınıp 363,46 TL’den satılmaya başlandı.

22 AYAR BİLEZİĞİN GRAM FİYATI NE KADAR?