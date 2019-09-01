5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyindeki Metina, Avaşin-Basyan ve Gara'ya yönelik Pençe Harekatı'yla koordineli hava harekatında 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi

01 Eylül 2019, Pazar 10:59 Son Güncelleme:
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5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Metina, Avaşin-Basyan ve Gara bölgelerine hava harekatı düzenlendi. Teröristlere ait silah mevzi, sığınak ve barınakların vurulduğu harekatta PKK’lı 5 terörist etkisiz hale getirildi.

AA

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