5 terörist ikna yoluyla teslim oldu

İçişleri Bakanlığı 5 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda PKK/KCK terör örgütünden kaçan 5 örgüt mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

Açıklamada, teslim olan örgüt mensuplarından birinin ailesinin Diyarbakır'da 520 gündür devam eden evlat nöbetindeki aileler arasında yer aldığı belirtilerek, "Teslim olan örgüt mensubuyla birlikte evlat nöbetinde 23. buluşma gerçekleşirken, 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı ise 21'e yükseldi." bilgisine yer verildi.

Teslim olan teröristlerin 2008, 2010 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katıldıkları ve son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri belirlendi.

İçişleri Bakanı Soylu'dan "23. buluşma" paylaşımı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, teslim olan teröristlerinden birinin ailesinin 520 gündür nöbet tutan "Diyarbakır anneleri" arasında yer aldığını sosyal medya hesabından duyurdu.

Bakan Soylu, söz konusu paylaşımında, "Diyarbakır annelerinde bir buluşma daha... 23. buluşma! PKK ve tüm terör örgütlerini anneler çökertecek!" ifadelerini kullandı.

AA



