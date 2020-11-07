Dünya 5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü

5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü

Dünya

5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü

Danimarka'da vizonlarda corona virüs görülmesinin ardından milyonlarca vizonun itlaf edilmesi kararı alınmıştı. Danimarka'dan sonra 4 ülkeden daha kötü haber geldi.

07 Kasım 2020, Cumartesi 17:18 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüse (Kovid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Açıklamada, vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip corona virüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı ifade edildi. Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı açıklanmıştı.

Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini bildirmişti.

Mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı kaydedilmişti.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Bir de trafoya kedi girse...
Oral Çalışlar
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Beyrut Limanı'nda patlama enkazı aylar geçmesine rağmen kaldırılamadı