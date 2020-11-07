5 ülkede vizonlarda corona virüs görüldü

Corona virüse (Kovid-19) Danimarka dışında 5 ülkede daha çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda rastlandığı bildirildi. Dünya Sağlık Örgütünden (DSÖ) yapılan açıklamada, ABD, İtalya, Hollanda, İspanya ve İsveç'in buralardaki çiftliklerde yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bilgisini verdiği belirtildi.

Açıklamada, vizonlarda rastlanan Kovid-19 türünün klinik görünümü, ağırlığı ve bulaşıcılığının yeni tip corona virüsün diğer türleriyle benzerlik gösterdiği, öte yandan bu türünde, daha önce gözlemlenmeyen mutasyon terkibine rastlandığı ifade edildi. Danimarka'da çiftliklerde yetiştirilen 15-17 milyon civarındaki vizonun, Kovid-19'un hayvanlarda mutasyona uğradığının tespit edilmesi üzerine uyutulacağı açıklanmıştı.

Danimarkalı yetkililer, vizonlardaki bu türün, insanlara bulaştığını ve şimdiye kadar 12 kişiyi enfekte ettiğini bildirmişti.

Mutasyona uğrayan yeni tip corona virüsün "Cluster-5 virüs" olarak adlandırıldığı kaydedilmişti.

AA