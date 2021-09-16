5 ülkeden şaşırtan karar! Yeni dalga beklenirken...

Bazı ülkeler ise "Covid ile yaşama" modelini benimseme zamanının geldiğine karar verdi. Aşı oranlarının yüksek gözlendiği bu ülkeler devam eden ekonomik ve sosyal kısıtlamaların maliyetlerinin faydalarından daha fazla olduğuna kararı verdi ve açılmaya gitti.

DANİMARKA: SOSYAL HAYAT ESKİSİ GİBİ DEVAM EDECEK

Danimarka Ulusal Sağlık Kurulu, ülkedeki yeni tip Koronavirüs salgınının tamamen kontrol altına alındığını ve bu nedenle bütün önlemlerin kaldırıldığını açıkladı. Ülkede bundan böyle sosyal hayat eskisi gibi devam edecek.

Yapılan açıklamada, ülke genelinde rekor bir aşılama düzeyine ulaşıldığı ancak uluslararası kuralların geçerli olduğu havalimanları ve uçaklarda maske takma zorunluluğu ve PCR testi gibi kuralların yürürlükte olacağı ifade edildi.

SİNGAPUR: COVİD-19 İLE YAŞAMAK MÜMKÜN

Singapur hükümeti Haziran ayında Covid stratejisiyle yaşamayı planladığını duyurdu, vatandaşların hayatlarını kısıtlamak yerine aşılarla salgınları kontrol etmeye ve hastaneye yatışları izlemeye çalıştı.

Yetkililer, Ağustos ayında bazı kısıtlamaları gevşetmeye başlayarak, aşıları tam olan kişilerin restoranlarda Yemek yemesine ve iki kişiden oluşan beş kişilik gruplar halinde toplanmasına izin verdi.

Ancak son derece bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu vakalardaki artış, bu stratejiyi zorladı ve yetkililer geçen hafta , yeni salgının kontrol altına alınmaması durumunda Covid-19 kısıtlamalarını yeniden uygulamaya koymaları gerekebilecekleri konusunda uyarıda bulundu.

Singapur, Açılma kararı öncesi agresif bir "sıfır-Kovid stratejisi" izledi ve nüfusun %81'inin tamamen aşılanmış olmasıyla dünyadaki en yüksek Covid-19 aşılama oranlarından birine sahip.

TAYLAND:TURİZMİ CANLANDIRMA ÇABALARI

Yetkililer geçen hafta artan enfeksiyon sayılarına rağmen, önemli turizm endüstrisini canlandırmaya çalıştığı için önümüzdeki ay Bangkok ve diğer popüler destinasyonları yabancı ziyaretçilere yeniden açmayı planladığını söyledi.

Genişletilmiş program kapsamında, Covid-19'a karşı tam aşıları olan ve bir test rejimi taahhüt eden turistlerin başkent Hua Hin, Pattaya ve Chiang Mai'ye girmesine izin verilecek





Başarılı sınırlama önlemleri sayesinde 2020'de enfeksiyon sayılarını düşük tutmasına rağmen, Tayland bu yıl vakaları kontrol altında tutmakta zorlandı. Aşı oranları bazı komşuların gerisinde kalıyor. Our World in Data'ya göre, Tayland nüfusunun %18'den biraz azı 13 Eylül itibariyle Covid-19'a karşı tam aşılıydı ve %21'i de kısmen aşılıydı.

GÜNEY AFRİKA: KISITLAMALAR HAFİFLİYOR ANCAK DELTA HALA TEHDİT

Güney Afrika, ülkede enfeksiyon oranları azaldıkça Covid-19 kısıtlamalarını hafifletmeye başladı. Ülke çapında gece sokağa çıkma yasağı saat 23.00'e kadar kısaltıldı, izin verilen toplantı sayısı kapalı alanda 250, açık havada 500 kişiye çıkarıldı ve alkol satışlarındaki kısıtlamalar daha da azaltıldı.

Yetkililler daha bulaşıcı Delta varyantının neden olduğu yıkıcı bir üçüncü enfeksiyon dalgasının sona ermediği konusunda uyardı ve herkesi aşı olmaya teşvik etti.

ŞİLİ: BAŞARILI AŞILAMA ORANLARI İLE ÖVGÜ ALDI

Şili, sorunsuz ve başarılı aşı kampanyası nedeniyle uluslararası alanda övgü aldı . Sağlık bakanlığının son raporlarına göre, uygun Şilililerin neredeyse %87'si tam olarak aşılandı.

Delta varyantının yarattığı tehdide rağmen, hükümet 1 Ekim'den itibaren ülkeyi turizme yeniden açma hamlelerini duyurdu. Yerleşik olmayan yabancılar, belirli şartları yerine getirmeleri ve varışta beş gün boyunca tecrit etmeleri koşuluyla ülkeye girebilecek.