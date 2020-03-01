5 yaş altı çocuklar yeterince uyku alamıyor

Strathclyde Üniversitesi'nden araştırmacılar ekranlara maruz kalan bebekler ve okul öncesi çocukların egzersiz yapamadıkları için yeterli uyku alamadığını bunun aksine açık hava oyunları ve aktivitelerine katılan çocukların uyku sorunları olmadığını tespit etti.

60 bin genci kapsayan 30'dan fazla çalışmanın gözden geçirilmesiyle oluşturulan araştırma, uyku sorunlarının beş yaş altı çocuklar için bir sorun olduğunu ortaya koydu.

Çalışmanın sonuçları Sleep Medicine Reviews dergisinde yayınlandı. Çalışmayı yürüten Dr. Catherine Hill, beş yaşından küçük çocukların ekranlarla çok fazla zaman harcadıklarını bunun da uykusuzluğa neden olduğunu söylüyor.

Çocukları açık hava oyunlarına teşvik edin

Dr. Hill, çocuklarda ortaya çıkan bu sorunu çözmek için ebeveynlere çocuklarına açık hava oyunlarına teşvik etmelerini ve ekranlardan arındırma zamanları oluşturmaları çağrısında bulundu.

Dr. Hill, 'Fiziksel aktivitenin azalması ve ekran süresinin artmasının daha büyük çocukların uykusunu olumsuz etkilediği iyi bilinmesine rağmen, beş yaşın altındaki çocuklarda bu belirtiler hakkında çok az şey biliniyordu. Çalışma verileri özellikle de akşam saatleri ve günlük televizyon maruziyeti daha yüksek olan çok küçük çocuklarda ekran zamanı hakkındaki kanıtları birleştiren ilk çalışma. Diğer yandan, fiziksel aktivitesi yüksek daha fazla açık hava oyunu oynayan küçük çocukların daha iyi uyuduğunu tespit ettik. Yeterli uyku, çocukların sağlığı ve gelişiminde kritik bir rol oynuyor; ilk yıllarda kısa uyku süresi, daha sonraki yaşamda obeziteye neden olabilir. Çocukların uykusunun çok fazla gündüz ve akşam ekran zamanı ile ilişkili olduğunu ve açık havada sınırlı oyun oynadığını ilk kez kapsamlı bir şekilde gösterdik”. dedi.