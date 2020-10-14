Çocukların daha fazla sosyal oldukları ve yetişkin halini takip ettikleri, çevrelerinde bulunan akranları ile iletişim kurmaya çalıştıkları zorlu döneme 5 yaş sendromu adı verilmektedir. Bu dönemde bellek, problem çözme, dil gelişimi, çevre ile iletişim, yaratıcılık gibi çok sayıda konuda gelişim görülmektedir.

Anne ve babanın, çocuklarına zengin uyarıcı bir çevre sunmalarının erişim açısından mühim bir rol üstlendiği uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Çocukların zihinsel ve fiziksel gelişim aşamalarının sağlıklı bir biçimde devamı için en iyi şekilde geçirilmesi gereken bir dönemdir.

5 yaş sendromunun temel nedenleri bu yaş döneminde çocukların merak duygularının son derece yüksek olması ile çocuklarda meydana gelen hormon değişimleridir. Bu yaş dönemi kız ve erkek çocuklarda değişiklikler göstermektedir. Erkek çocuklarda, kız çocuklarına nazaran daha da farklı durumlar gözlemlenmektedir. Bu durumun ortaya çıkmasında erkek çocuklarda görülen testesteron hormonlarının artışı etkili olmaktadır. Çocukların 4 yaşlarının bitmesi ile hormonlar, cinsiyet niteliklerine bağlı olarak karakteristik anlamda yapılanmaya başlar.

5 yaş sendromu döneminde çocuklar meydana gelen hormonsal değişimler onların hareketli ve öfkeli bir şekilde davranmalarına neden olmaktadır. Çocuklarda tükenmeyen ve bitmeyen bir enerji, olağanüstü bir hareketlilik 5 yaş sendromunda görülmekte olup düzeni bozmaya yönelik aşırı öfkeli ve hırçın hal ve hareketler çocuklarda çoğunlukla göze çarpar.

5 yaş sendromuna giren çocuklarda bazı belirtiler görülmektedir. Bu değişimlerin çoğu, sosyal ve duygusal gelişimin beraberinde getirdiği fiziksel durumlar olarak ortaya çıkmaktadır. Bu belirtiler şöyle sıralanabilir:

- Çocuk, kendisi ile ilgili öfke, kızgınlık ve sevgi duygularını gösterir.

- Arkadaşları ile başka kimse olmaksızın devamlı bir şekilde oyun oynamak ister.

- Oyunların kurallarını ile etkinliğini sürekli anlatmaya çabalar.

- Yetişkin halini takip etmeye başlar.

- Oyun hususunda kendi arkadaşlarını kendisi seçer.

- Arkadaşlarının sıkıntılı durumlarında onların iyi olması için mücadele eder.

- Kendini kanıtlamak amacı ile yaptığı şeyleri anne ve babasına gösterir.

5 yaş sendromuna giren çocuklara nasıl davranmak gerekir?

5 yaş sendromu, çocukların okul çağına gelmiş oldukları bir zaman dilimidir. Fiziksel gelişim, sosyal- duygusal gelişim, dil gelişimi ve bilişsel gelişim bu dönemde ön plandadır. Bu dönemde doğru yaklaşımlar sergilenerek çocukların sağlıklı olarak bu dönemi geçirmesi sağlanabilir. Bu doğru yaklaşımlardan belli başlıları şöyle sıralanabilir:

- Çocuklara sunulan seçenekler arasından tercih hakkını çocuklara tanımak.

- Çocuğun başarısından ziyade çabasını takdir etmek.

- Çocuğun sorduğu sorulara elden geldiğince geçiştirmeksizin cevap vermek.

- Çocuğu, kesinlikle kendi yaşıtları ile kıyaslamamak.

- Oyuncakların pislenmesi veya düşmesi ile beraber sökülüp yeniden birleştirilmeye çalışılmasına izin vermek.

- Aşırı sinirli olduğu zamanda sakinleşmesini beklemek ve ondan sonra iletişim kurmak.

- Çocukların doğada zaman geçirmesine imkan sağlamak.

- Gerektiğinde çocuk doktorundan destek almak.

5 yaş sendromu, 6 yaş sonrasında bitmekte ve her şey normale dönmektedir. Bunun temel sebebi ise testesteron düzeyinin normale dönmesi ve durumun dengelenmesidir. 5 yaş sendromu döneminde doğa gezileri, oyunlar, doğru bir yaklaşım ve iletişim ile kültürel etkinlikler bu dönemin en sağlıklı bir şekilde atlatılmasında oldukça etkili olmaktadır.







