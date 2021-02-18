5 yaş sonrası bu kontrolleri ihmal etmeyin

1) YILLIK MUAYENE

Hiçbir sağlık sorunu olmasa da çocuğunuz her yıl çocuk doktoru muayenesinden geçmeli. Bu muayenelerde çocukların kilo, boy, vücut kitle indeksi ve ideal ağırlık yüzdesi hesaplanır. Bu verilere göre büyümesi takip edilir. Çocuğun nörolojik ve psiko-sosyal gelişimi izlenir. Görme, işitme fonksiyonlarında problemin olup olmadığı kontrol edilir. Yaş gruplarına göre diş gelişimi takip edilir, diş çürüğü veya diş eti sorunları varsa diş hekimine yönlendirilir. Beslenme takibi yapılıp düzenleme yapılır, eksik olan vitamin veya mineraller desteklenir.

2) DIŞ SAĞLIĞI

4-6 yaş arasında kapsamlı bir diş hekimi muayenesi şart. Ağızda 20 adet diş mevcuttur, 6 yaş dişleri ağzın ilk temel sürekli dişleridir. Çürük tespiti varsa annenin uyarılması ve dişlerin dolgularının yapılması sağlanır. Süt dişleri tedavi edilmezse erken kayıplara bağlı ortodontik problemler, sürekli dişlerde zayıflık, çocukta dil ve psikolojik bozukluklar oluşabilir. Diş çürüklerinde de bulunan ve boğaz enfeksiyonu oluşturan bakteriler romatizmal kalp hastalığına yol açabilir.

3) GÖRME VE IŞITME

Okul çağındaki bir çocuğun açık ve anlaşılır biçimde konuşması ve sorulara yanıt vermesi gerekir. Konuşma sorunları işitme kusurlarına, gelişme geriliğine, sinir sistemindeki bir hasara veya evdeki iletişim eksikliğine bağlı olabilir. Çocuklar işitme açısından mutlaka değerlendirilmeli. 5 yaş sonrası gözde kırma kusurları miyop, hipermetrop, şaşılık gibi problemler sık görülür. Özellikle ergenlik döneminde bu sıklık daha da artar. Bu yüzden bu yaşlarda göz hekiminin değerlendirmesi gerekir. 4) OMURGA SAĞLIĞI Okul çocukluğu ve ergenlik döneminde skolyoz (omurga eğriliği) taraması yapılmalı. Erken tanı skolyozun durdurulması için önemlidir. Muayenede ayakta duran çocuğun ellerini ayak ucuna dokundurması istenir ve sırt bölgesi arkadan değerlendirilir. Bu pozisyonda belde eğrilik olması skolyozu gösterir.

5) ÇOCUK VE UYKU

Çocuklarda uyku, sağlıklı büyüme ve gelişiminin bir parçasıdır. Uyku sorunları şu tür problemlere yol açar: Büyüme geriliği, Şişmanlık, Davranışsal ve duygusal sorunlar (depresyon, saldırganlık), Dikkat bozukluğu, Okul performansında düşüş, öğrenme sorunları, Yaşam kalitesinde azalma. 6-12 yaş arasında yaklaşık 9 saat, 13-18 yaş arasında 8 saat uyku süresi beklenir. Uyku süresinin yanında kalitesi ve düzenliliğini de takip edin. Herhangi bir sorun veya değişiklik olursa sebebini araştırmak için mutlaka doktora başvurun





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