Malatya’da annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Sıraç Yıldırım’a çarpan otomobil kaçtı, ağır yaralanan çocuk 8 gün sonra hayatını kaybetti.









Cinayet Büro Amirliği’nce kaza yerinde araçtan düşen ön panjurun hangi marka araçlarda bulunduğu tespit edildi. Bölge aynı model 250 araç üzerinde yapılan araştırmada şüpheli F.Ö’ye ulaşıldı.

AYNI MODEL 250 ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞILDI

Kaza sırasında kırılan ön panjuru da yanlarına alarak adrese giden emniyet güçleri aracı şüphelinin ikamet adresine yakın bir arazide panjuru eksik olarak buldu.

ARTVİN’DE GÖZALTINA ALINDI

Kepçe operatörlüğü yapan şüphelinin ise Artvin ilinde olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.







