5 yaşındaki çocuğa çarpıp kaçtı! Sürücüyü olay yerine düşen ön panjur yakalattı!
Malatya’da 5 yaşındaki çocuğa çarpan sürücü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Plakası alınamayan sürücüyü kaza mahalline düşen ön panjur yakalattı. Bölgede aynı model 250 araç üzerinde araştırma yapıldı.
23 Eylül 2021, Perşembe 13:19 Son Güncelleme:
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Malatya’da annesiyle karşıdan karşıya geçmeye çalışan 5 yaşındaki Sıraç Yıldırım’a çarpan otomobil kaçtı, ağır yaralanan çocuk 8 gün sonra hayatını kaybetti.
Cinayet Büro Amirliği’nce kaza yerinde araçtan düşen ön panjurun hangi marka araçlarda bulunduğu tespit edildi. Bölge aynı model 250 araç üzerinde yapılan araştırmada şüpheli F.Ö’ye ulaşıldı.
AYNI MODEL 250 ARAÇ ÜZERİNDE ÇALIŞILDI
Kaza sırasında kırılan ön panjuru da yanlarına alarak adrese giden emniyet güçleri aracı şüphelinin ikamet adresine yakın bir arazide panjuru eksik olarak buldu.
ARTVİN’DE GÖZALTINA ALINDI
Kepçe operatörlüğü yapan şüphelinin ise Artvin ilinde olduğu tespit edildi ve yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.