Türkiye 5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra üzerinden geçti

5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra üzerinden geçti

Türkiye

5 yaşındaki çocuğa çarptıktan sonra üzerinden geçti

İstanbul Esenyurt'ta, 5 yaşındaki Hira'ya çarptıktan sonra küçük kızın üzerinden geçen sürücüyü çevredekiler linç etmek istedi.

14 Eylül 2021, Salı 14:01 Son Güncelleme:
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Olay, geçen pazar saat 17.00 sıralarında Esenyurt Bağlarçeşme Mahallesinde yaşandı. Yolun karşısına geçerken annesinin elini bırakan Hira'ya, otomobil çarptı.

Araç daha sonra küçük kızın üzerinden geçti. Kaza sonrası Hira yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahalenin ardından küçük kız, hastaneye kaldırıldı. Hira'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası çevredekiler, sürücüyü linç etmek istedi. Polis ekipleri engel olurken, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı ise çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.


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