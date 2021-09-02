Türkiye 5 yaşındaki Elif'in feci sonu! Stor perde...

5 yaşındaki Elif'in feci sonu! Stor perde...

Türkiye

5 yaşındaki Elif'in feci sonu! Stor perde...

Samsun'un Atakum'da evde oyun oynarken boynuna stor perdenin zinciri dolanıp, asılı kalan Miray Elif Y. (5), hayatını kaybetti.

02 Eylül 2021, Perşembe 15:38 Son Güncelleme:
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Olay, dün saat 13.00 sıralarında Atakum ilçesi Yeni Mahalle’de meydana geldi. Miray Elif Y., kardeşi ile birlikte evde oyun oynarken iddiaya göre boynuna stor perdenin zinciri dolandı. Miray Elif perdede asılı kalırken, kardeşinin sesleri üzerine annesi odaya kuştu. Annesi, Miray Elif Y.’yi perdenin zincirinden kurtarıp, 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verdi.

Eve gelen ekipler Miray Elif’i ambulansla Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak Miray Elif Y., doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Miray Elif'in ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Mustafa İNAN/SAMSUN, (DHA)

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