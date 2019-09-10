5 yaşındaki kız annesinin hayatını kurtardı

Hollanda’da kızıyla evde yalnız olan Marlieke Bruggink aniden fenalaştı. Annesinin bayıldığını gören 5 yaşındaki Amely hemen telefona koştu. Numarasını önceden ezberlediği acil yardım servisini arayan Amely, görevlilere “Annem gözlerini kapattı ve bana cevap vermiyor” dedi. Ardından da yine önceden ezberlediği ev adresini verdi.

Amely daha sonra da evin kapısını açıp beklemeye başladı. Sağlık ekibi geldiğinde ise “Buraya, buraya” diye seslenerek onlara yol gösterdi. Hastaneye kaldırılan Marlieke Bruggink hayati tehlikeyi atlattı.

Annesi Marlieke Bruggink’i kurtaran Amely’ye polis, oyuncak ayı hediye etti.