Türkiye 5 yaşındaki kızı ikna etti: Hadi baba ne olur çık

5 yaşındaki kızı ikna etti: Hadi baba ne olur çık

Türkiye

5 yaşındaki kızı ikna etti: Hadi baba ne olur çık

Amasya’da Tayfun Ş. (39), Yeşilırmak Nehri’ne atlayarak intihara kalkıştı. Uzun süre ikna edilemeyen kişi, olay yerine gelen kızı Ş.Ş.’nin (5), "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı.

08 Ekim 2021, Cuma 21:30 Son Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Bahçeleriçi Mahallesi´ndeki Kunç Köprüsü´nde meydana geldi. İddiaya göre, ailesiyle tartışan Tayfun Ş., Yeşilırmak Nehri üzerinde bulunan köprüye çıkarak intihara kalkıştı. Köprüden nehre atlayan Tayfun Ş., Yeşilırmak´ın debisinin düşük olmasından dolayı boğulma tehlikesi geçirmedi. Vatandaşların ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık personeli sevk edildi. Nehirden çıkmayan Tayfun Ş., ailesinin gelmesini istedi. Ekiplerin bildirmesi üzerine nehir kenarına Tayfun Ş.’nin ailesi geldi. Uzun süre ikna edilemeyen Tayfun Ş., kızı Ş.Ş.´nin, "Hadi baba ne olur çık" demesi üzerine nehirden çıktı. Önce hastaneye götürülen Tayfun Ş., daha sonra gözaltına alındı.

DHA

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