5 yaşındaki kızının önünde kurşunlamıştı! 'O söze takıntılıyım'

İstanbul’da 5 yaşındaki kızının önünde boşanma aşamasında olduğu eşine kurşun yağdıran tekerlekli sandalyeye mahkum bırakan Samet Mutlu’nun yargılandığı davada savcı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı. Savcı, Mutlu’nun “kasten öldürme” ve “silahla tehdit” suçundan 25 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmasını talep etti. Sanık ise mahkemede yaptığı savunmada, “Bana kuru sıkı Samet dedi. Bu söze takıntılıyım. Silahımı alıp havaya ateş ettim” dedi.





İstanbul Şişli’de 23 Mayıs tarihinde boşanma aşamasında olduğu 8 yıllık eşi Sabiha Mutlu’yu kızının gözünün önünde kurşun yağdıran Samet Mutlu’nun yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Samet Mutlu SEGBİS sistemi ile katıldı. Bir önceki duruşmaya sedye ile katılan Sabiha Mutlu ise bu kez tekerlekli sandalyeyle duruşmaya katıldı.

'EŞİMDEN ÖZÜR DİLİYORUM'

Dava da ilk kez savunma yapan sanık Samet Mutlu, Sabiha Mutlu’nın kızını alamaya geldiğinde kendisine kısa ve soğuk cevaplar verdiğini söyleyerek, “Kızımız dışında beni rahatsız etme dedi. Ben de, ‘ben seni ne zaman rahatsız’ ettim dedim. Bunu gülerek söyleyince, ‘gülme biraz erkek ol’ diye omzumdan iterek. Ben de tokat attım. Ben yukarı doğru çıkarken arkamdan, ‘kuru sıkı Samet’ dedi. Bu söze takıntılıyım. Arabamdan silahımı alıp havaya ateş etti. Sonra Sabiha yere düştü. Kaçmadım kendim teslim oldum. Eşimden özür diliyorum. Pişmanlığımı belirtmek istiyorum” dedi.

25 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Sanığın savunmasının ardından söz alan Sabiha Mutlu eşinin yalan söylediğini söyleyerek, “Bizim ağız tartışmamız olmadı. Silahı almak için arabaya gitmedi. Direkt belinden çıkarıp bana sıktı” dedi. Alınan savunmaların ardından esasa ilişkin mütalaasını açıklayan duruşma savcısı sanığın, “kasten öldürme” ve “silahla tehdit” suçlarından 15 yıldan 25 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını talep etti.

'AMACI ÖLDÜRMEKTİ ÇIKARSA YİNE DENEYECEK'

Duruşmanın ardından basın açıklaması yapan Sabiha Mutlu sanığın kendisini sokağa çıkma yasağı olduğu anda kör bir noktaya götürüp vurduğunu söyledi. Amacının öldürmek olduğunu söyleyen Mutlu, “Öldürmeye çalıştı ve ben bu hale geldim. Benim namusuma dil uzatıp ağır tahrikten faydalanmaya çalışıyor. Ben ne ilkim ne de sonum. Amacı beni öldürmekti. Çıkarsa yine deneyecek” dedi.

'KIZIMA ANNE ACISI YAŞATMAK İSTEMİYORUM'

Kızını büyütmek istediğini söyleyen Mutlu, “Bir kız çocuğu büyütüyorum. Ben kızıma bir de anne acısı yaşatmak istemiyorum. Bu adam 4 sene çıkınca bir anlamı yok ki ben 4 sene sonra yürüyebilecek miyim? Her zaman her şeyi kızımın gözünün önünde yaptı. Beni bir de kızımın yanında öldürüp ben kızıma böyle bir travma yaşatmak istemiyorum” dedi.



