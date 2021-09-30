5 Yaşından sonra günde 1 saat egzersiz

SPOR YAPMANIN BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNE ETKİLERİ NELERDİR?

Yaşa ve vücut yapısına uygun düzenli ve makul dozlarda egzersizin sayısız faydası var: Kas ve kemik gelişimini uyarır. Enfeksiyona karşı korunma sağlayan kan hücrelerinde artışa katkı sağlar, bağışıklığı güçlendirir. Enfeksiyon sıklığını azaltır. Kronik hastalık gelişimini ve şişmanlığı önler. Özgüveni yükseltir. Çocukların sosyal çevresini geliştirmesine, iletişiminin güçlü olmasına katkı yapar.

EN ÇOK ÖNERDİĞİNİZ EGZERSİZLER NELER?

Çocuklar için her hareket fırsat olarak görülmeli. Genellikle okul yoğunluğu nedeniyle zamansızlıktan şikayet edilir. Fakat servisle okula gidip gelen, okulda ders aralarında bile oturan çocuklar için eve geldiğinde asansör kullanmamak, merdivenleri çıkmak, yarım saat yürüyüş yapmak, evde veya bahçede 10-15 dakikalık top oynamak bile egzersiz sayılabilir.

HANGİ YAŞTA HANGİ SPOR YAPILABİLİR?

2-3 yaş: Açık havada parkta bahçede oynamak, çevre yürüyüşleri. 3-4 yaş: Dans, bisiklet, yüzme, grup aktiviteleri. 4-5 yaş: Sek sek, köşe kapmaca, top oyunları, saklambaç gibi konsantrasyon ve denge oyunları, yüzme, jimnastik. 5-11 yaş: Bisiklete binme, paten kayma, koşu, yüzme, tenis, karate, futbol, basketbol, jimnastik. 12-18 yaş: Yüzme, bisiklet, koşu, basketbol, futbol, voleybol, dans, savunma sporları, kürek, jimnastik.

ÇOCUKLAR GÜNDE NE KADAR HAREKET ETMELİ?

3-5 yaşta çocuklar günlük toplam 3 saati değişik yoğunlukta egzersizle geçirebilmeli. 5 yaş sonrası her yaşta günde ortalama 60 dakikayı orta-yoğun aktivite ile geçirmeleri önerilir. Çocuklar bunu günde birçok kez 5-10 dakika şeklinde ya da bir defada 60 dakika yapabilir. Haftada 2-3 gün, düzenli yoğun egzersiz yapmalarında yarar var.

EKRAN SAATLERİNİ KISITLAYIN

Ekran karşısında geçirilecek zamanı kısıtlamak da önemli. İlk 2 yaşta ekran zamanını sıfırlayın. Bunu yapamıyorsanız süreyi mümkün olan en aza indirin, bebekleri ekranla yalnız bırakmayın. 2 yaş sonrasında ekran süresi tek seferde 20 dakikayı aşmamalı, günde 1 saati geçmemeli. Okul çağındaki çocuklar için de ekran süresi 1 saatle kısıtlanmalı.