5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları DUYMER ile Türkiye’de

Duymer İşitme Cihazları Yönetim Kurulu Üyesi ve İŞİTBİR (Türkiye İşitme Cihazı İthalatçıları ve Satıcıları Derneği) Başkanı Av. Salih Baz, “5 yıl garantili dünya markası işitme cihazları 3 Boyutlu yazıcı teknolojisi profesyonel ekibimizle kendi atölyelerimizde kişiye özel hazırlanarak kullanıma hazır hale getiriliyor ve kulak içi montajı yapılmaktadır” dedi.

5 YIL GARANTİ

Duymer İşitme Cihazları Merkezi yurtdışı markalarını Türkiye tek yetkili distribütörü olarak Türkiye genelinde 100 şubesi ile hastalarına ulaştırdığını belirten Av. Salih Baz “Ayrıca nano teknolojiye ve ileri teknolojiye sahip işitme cihazlarını Türkiye’ye getirerek tüm hastalarının hizmetine dünya standartları çerçevesinde 5 yıl garanti avantajlarıyla beraber sunuyor” dedi.

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