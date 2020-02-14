5 yılda 10 milyon kişi ev değiştirdi

CK Enerji Boğaziçi Elektrik’in Avrupa yakasındaki 4.4 milyon abonesinin verileriyle hazırladığı ‘Gayrimenkulün Enerjisi Raporu’da bu hareketi ortaya koydu. Rapora göre, 2019 yılında Avrupa yakasında 753 bin 323 taşınma oldu. 148 bin 954 abone yeni konutlara, 604 bin 369 abone ikinci el konutlara geçiş yaptı. Faizlerin yüzde 1’i aştığı 2019’un ilk yarısında 275 bin 901 taşınmanın 231 bin 301’i ikinci ele, 44 bin 601’i sıfır konuta yapılmıştı. Buna göre, faizlerin düştüğü yılın ikinci yarısında taşınma oldukça hızlandı.

Eylülde rekor

Taşınmalar faiz indiriminin olduğu aylarda artış gösterdi. Rapora göre, ağustosta yapılan ilk indirimin ardından ikinci el evlere geçişte eylülde rekor kırıldı ve 71 bin 48 abone taşındı. Yeni gayrimenkule geçişte ise 15 bin 984 adetle aralıkta rekor görüldü. Aralık ise KDV ve tapu harcı indirimlerinin sona erdiği aydı.

Büyük hareket

CK Enerji Boğaziçi Elektrik Genel Müdürü Halit Bakal, son 5 yılda Avrupa yakasında 2 milyon 934 bin taşınma hareketi yaşandığını belirterek, “Yani 3 milyona yaklaştı. Bu çok büyük bir hareket. Aileleriyle birlikte düşündüğümüzde yaklaşık 10 milyon kişi yer değiştirdi” dedi.

MELTEM KARA SÖYLEYENOĞLU