5 yıldızlı otel 3 yıldızlı fiyatına!

Turizm, son dönemde ekonomiye en büyük desteği sağlayan sektörlerin başında geliyor. Türkiye’nin adeta petrolü. 46.1 milyon turistin geldiği 2018’de toplam turizm geliri 29.5 milyar dolar oldu. Turist sayısında rekor kırıldı. Ancak gelir 2015’te elde edilen 31.4 milyar doların altında. Turist başına harcama ise 647 dolar civarında.

70 MİLYAR DOLAR HEDEFİ

Bu yıl ise 50 milyon turist ve 35 milyar dolar gelir hedefi var. 2023 hedefi ise 70 milyon turist ve 70 milyar dolar gelir. Bir başka deyişle turist başına harcamanın 1000 dolara çıkması öngörülüyor. Ancak otelciler turizmde gelir artışını frenleyen iki önemli engel olduğuna dikkat çekiyor. Bu konuda bilgi veren Hilton Dalaman Genel Müdürü ve aynı zamanda Güney Ege Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (GETOB) Başkan Yardımcısı Tunç Batum, sorunları şöyle sıraladı:

‘TABAN FİYAT YOK’

✔Her şey dahil sisteminde 5 yıldızlı otellerde 20-25 Euro’ya oda satılıyor. 5 yıldızlı oteller 3 yıldız fiyatına oda satmamalı. Bununla ilgili yasal düzenleme yapılmalı ve otellere dönemine göre, bölgesine göre ve yıldızına göre taban fiyat getirilmeli. Yoksa oda fiyatlarının artması zor.

15 EURO’YA DÜŞÜYOR

✔Yurtdışında, her şey dahil 5 yıldızlı bir otelin fiyatının 3 veya 4 yıldızlı otellerin fiyatında olmasına izin verilmiyor. Böylece 4 ve 5 yıldızlı oteller korunuyor. Bizde öyle değil. 5 yıldızlı oteller kışın 15- 20 Euro’ya dahi oda satıyor. 5 yıldızlı otel 15-20 Euro’ya oda satarsa 3-4 yıldızlı oteller ne yapacak? Dengeyi korumak gerekiyor.

‘FİYAT YEMEZ’ ANLAYIŞI

✔Türkiye çok iyi hizmeti en ucuza sağlıyor. Dünyada başka bu kalitede ucuz hizmet yok. Turist de buna alışmış durumda. Ancak örneğin; 80 Euro’ya oda satarken 120 Euro’ya satmak istediğinizde tur operatörü, ‘Bu fiyatlara satamam, piyasa bu fiyatı yemez (fiyat yemez)’ deyip artışı engelliyor. Özetle her şey dahilde yasal düzenleme şart.

YEMEK İSRAFINA ÖNLEM

Her şey dahil sisteminde çıkarılan yemeklerin yüzde 15’inin atıldığına dikkat çeken Tunç Batum, “Bu hem para kaybı hem de müsriflik. Bu saçma rekabeti dengeye oturtmak için geri dönüşüme önem vermek lazım. Biz bu israfın önüne geçmek için yemek çeşitlerini azaltıp lezzeti artırdık. Daha otantik ve damak tadına uygun lezzetleri bulmaya çalışıyoruz” diye konuştu.