50 bin dolara köpeklerini klonlattılar
ABD'li çift Alicia Tschirhart ve David Tschirhart, köpekleri Marley'e kanser teşhisi konulduktan sonra, klonlatmaya karar verdiler. Marley, Alicia hamileyken onu yılan sokmasından kurtarmıştı bu nedenle ona bir can borçlu olduğunu düşünen çift böyle bir karar aldıklarını dile getiriyor.
01 Mart 2020, Pazar 08:28 Son Güncelleme:
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ABD California’da Alicia ve David Tschirhart çifti, Labrador cinsi köpek Marley’yi bebekken sahiplenmişti. Marley’ye 12 yaşındayken tedavisi mümkün olmayan bir hastalık teşhisi konulmuştu. Çift, hamileliği sırasında Alicia ve bebeğini yılan sokmasından koruyan Marley’den ayrılmak istemiyordu. Onu klonlatmaya karar verdiler. Bunun için hayvan klonlama şirketi ViaGen’e başvurdular. Bir yıllık bekleme listesine girdiler. Marley’yi 50 bin dolara (312 bin lira) klonlattılar. 16 yaşında ölen Marley’den sonra artık onun klonu Ziggy ile yaşıyorlar.
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Çift, Ziggy için “Sadece görüntü olarak değil karakter olarak da ikizler. Çocuğumuzun Ziggy ile büyümesinden çok mutluyuz” dedi.
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