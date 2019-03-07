50 bin konuta başvuru zamanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı ve Toplu Konut İdaresi’nin (TOKİ) başlattığı 67 şehirde 140 projeyle yürütülecek 50 bin yeni sosyal konut hamlesinin başvuru detayları ve illere göre projeler belli oldu. Yatay mimariye sahip sosyal konutlar için talep toplanmaya başlanırken, başvurular 19 Nisan’a kadar devam edecek.

İLK ÖDENECEK BEDEL

50 bin yeni sosyal konut hamlesinde yer alacak konutlar 2+1 ve 3+1 şeklinde olacak. Başvurular, Halk Bankası ve Ziraat Bankası’nın yetkili şubelerine yapılabilecek. 2+1 konutların başvuru bedeli 500 lira, 3+1 konutların 1000 lira olacak. Kura sonucunda ev sahibi olamayanlar başvuru ücretlerini aynı banka şubesinden geri alabilecek.

KURA ÇEKİLECEK

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra satış fiyatları belirlenecek. Başvuru sahipleri arasında TOKİ tarafından ilan edilecek tarihte ‘Hak Sahibi Belirleme’ kurası çekilecek. Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati TOKİ’nin internet sayfasında duyurulacak. Kura sonucunda ev sahibi olanlardan peşinat tahsil edilecek, taksit ödemeleri ev teslimini takip eden ayda başlayacak.

BU TARİHLERİ KAÇIRMAYIN!

● Şehit Aileleri, Harp ve Vazife malulleri ile dul ve Yetimleri 15-19 Nisan

● En az yüzde 40 engelliler 8-12 Nisan

● Emekliler 25 Mart-5 Nisan

● Diğer başvurular 6-22 Mart

İSTANBUL'A 5 PROJE

TOKİ’nin 50 bin konutluk sosyal konut hamlesinde aslan payını İstanbul aldı. İstanbul’da 5 projede toplam 6 bin 300 konut inşa edilecek. İstanbul’daki konutların gerçekleştirileceği yerler şöyle:

● Tuzla Aydınlı

● Başakşehir Ayazma

● Silivri Alipaşa

● Başakşehir Hoşdere

● Başakşehir Kayabaşı

2+1 EN AZ 116.400 TL

2+1 konutlar 75 ile 85 metrekare büyüklüklere sahip olacak. Konutların fiyatları 116 bin 400 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 12 peşinat istenecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı da 13 bin 968 lira olacak. taksitlerin 388 liradan başlayacağı konutların vadesi 240 aya (20 yıl) kadar uzayacak.

3+1 EN AZ 170.720 TL

3+1 konutların büyüklükleri ise 110 ile 128 metrekare olacak. 3+1 konutların fiyatları 170 bin 720 liradan başlayacak. Bu konutlar için yüzde 10 peşinat talep edilecek. Buna göre en düşük peşinat miktarı 17 bin 72 lira olacak. taksitlerin 759 liradan başlayacağı 3+1 konutların vadesi ise 180 ay (15 yıl) olarak belirlendi.