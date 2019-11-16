50 bin öğrenci ilk kez sinema ile buluştu

Sinema salonu olmayan illerde ve ilçelerde temel eğitim ve ortaöğretim öğrencilerine film gösterimleri yapıldı. Gezen Sinema Tır’ı Kültür ve Turizm Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile Sanat İçin Yola Çık Kültür ve Sanat Derneği işbirliğinde özel olarak üretildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un 18 Eylül’de Ankara’dan uğurladığı tır, Ağrı, Van, Bitlis, Muş ve Bingöl’ün ardından Siirt’e ulaştı. Çocukların sinemadan faydalanması için hafta sonları da sineme gösterimi yapılıyor.

Tır yıl sonuna kadar ziyaret edeceği Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Adıyaman’da binlerce çocuğu sinema ile buluşturmaya devam edecek.