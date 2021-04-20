Ekonomi 50 bin ton soğan ve patates dağıtıldı

50 bin ton soğan ve patates dağıtıldı

Ekonomi

50 bin ton soğan ve patates dağıtıldı

Bakan Pakdemirli, 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğan dağıtımı gerçekleştiğini açıkladı.

20 Nisan 2021, Salı 11:30 Son Güncelleme:
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla İhtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırılması amacıyla, Toprak Mahsulleri Ofisini patates ve kuru soğan tedariki ve dağıtımı için görevlendirdik. Yeni hasat dönemi öncesi üreticilerimizin ellerindeki ürünlerin israfını önledik ve bu ürünleri ihtiyaç sahibi ailelerimize dağıttık. Bu uygulama aslında güzel bir gıda bankacılığı örneğidir. Bugüne kadar 81 ilimizde, toplam 40 bin ton patates ve 10 bin ton kuru soğanın dağıtımını gerçekleştirdik. Böylece, üreticimizin depolarındaki ürünlerin israf olmasını önleyerek gelecek sezonda üretim yapma isteğini de güçlendirdik" dedi.

DHA

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