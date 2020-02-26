50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu

İngiltere’de 108 kiloluk Jen Atkin (26) dış görünüşü yüzünden sevgilisi tarafından terk edilince zayıflamaya karar verdi. Jen Atkin artık pizza, hamburger yerine yumurta, salata, balık ya da tavuk yiyordu. Ayrıca egzersiz yapıyordu. 2 yılda 50 kilo verdi. 58 kiloya düşen Jen Atkin 2018’de güzellik yarışması Miss England’da ikinci oldu. 21 Şubat’ta düzenlenen Miss Great Britain yarışmasında ise güzellik kraliçesi seçildi. Ülkesini ‘Turizm Güzeli’ yarışmasında temsil edecek Jen Atkin “4-5 yıl önce güzellik kraliçesi seçileceğimi söyleseler inanmazdım” dedi.

Jen önceden bunları yiyordu:

Kahvaltı: Pastırmalı sandviç ya da kızartma

Öğle yemeği: Hamburger

Atıştırma: Çikolata

Akşam yemeği: Fast food ya da turta ve cips

Tatlı: Yok





Jen artık şimdi bunları yiyor:

Kahvaltı: Sahanda yumurta veya yulaf lapası, meyve ve yoğurt

Atıştırma: Meyve veya tahıl barı

Öğle yemeği: Çorba, salata ya da fırın patates

Akşam yemeği: Sebzeli tavuk/somon

Tatlı: Puding







