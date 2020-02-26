50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu
26 yaşındaki Jen Atkin, 108 kiloydu. 2 yıl önce diyet ve egzersizle tüm hayatını değiştirmeye karar veren Jen Atkin, 50 kilo verdi. İngiltere'de düzenlenen Miss Great Britain güzellik yarışmasında kraliçe seçildi.
26 Şubat 2020, Çarşamba 08:40 Son Güncelleme:
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İngiltere’de 108 kiloluk Jen Atkin (26) dış görünüşü yüzünden sevgilisi tarafından terk edilince zayıflamaya karar verdi. Jen Atkin artık pizza, hamburger yerine yumurta, salata, balık ya da tavuk yiyordu. Ayrıca egzersiz yapıyordu. 2 yılda 50 kilo verdi. 58 kiloya düşen Jen Atkin 2018’de güzellik yarışması Miss England’da ikinci oldu. 21 Şubat’ta düzenlenen Miss Great Britain yarışmasında ise güzellik kraliçesi seçildi. Ülkesini ‘Turizm Güzeli’ yarışmasında temsil edecek Jen Atkin “4-5 yıl önce güzellik kraliçesi seçileceğimi söyleseler inanmazdım” dedi.
Jen önceden bunları yiyordu:
Kahvaltı: Pastırmalı sandviç ya da kızartma
Öğle yemeği: Hamburger
Atıştırma: Çikolata
Akşam yemeği: Fast food ya da turta ve cips
Tatlı: Yok
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Jen artık şimdi bunları yiyor:
Kahvaltı: Sahanda yumurta veya yulaf lapası, meyve ve yoğurt
Atıştırma: Meyve veya tahıl barı
Öğle yemeği: Çorba, salata ya da fırın patates
Akşam yemeği: Sebzeli tavuk/somon
Tatlı: Puding