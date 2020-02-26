Egzersiz & Diyet 50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu

50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu

Egzersiz & Diyet

50 kilo verdi, güzellik yarışmasında birinci oldu

26 yaşındaki Jen Atkin, 108 kiloydu. 2 yıl önce diyet ve egzersizle tüm hayatını değiştirmeye karar veren Jen Atkin, 50 kilo verdi. İngiltere'de düzenlenen Miss Great Britain güzellik yarışmasında kraliçe seçildi.

26 Şubat 2020, Çarşamba 08:40 Son Güncelleme:
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İngiltere’de 108 kiloluk Jen Atkin (26) dış görünüşü yüzünden sevgilisi tarafından terk edilince zayıflamaya karar verdi. Jen Atkin artık pizza, hamburger yerine yumurta, salata, balık ya da tavuk yiyordu. Ayrıca egzersiz yapıyordu. 2 yılda 50 kilo verdi. 58 kiloya düşen Jen Atkin 2018’de güzellik yarışması Miss England’da ikinci oldu. 21 Şubat’ta düzenlenen Miss Great Britain yarışmasında ise güzellik kraliçesi seçildi. Ülkesini ‘Turizm Güzeli’ yarışmasında temsil edecek Jen Atkin “4-5 yıl önce güzellik kraliçesi seçileceğimi söyleseler inanmazdım” dedi.

Jen önceden bunları yiyordu:

Kahvaltı: Pastırmalı sandviç ya da kızartma

Öğle yemeği: Hamburger

Atıştırma: Çikolata

Akşam yemeği: Fast food ya da turta ve cips

Tatlı: Yok


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Jen artık şimdi bunları yiyor:

Kahvaltı: Sahanda yumurta veya yulaf lapası, meyve ve yoğurt

Atıştırma: Meyve veya tahıl barı

Öğle yemeği: Çorba, salata ya da fırın patates

Akşam yemeği: Sebzeli tavuk/somon

Tatlı: Puding



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