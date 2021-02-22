Ekonomi 50 liranın üzerindeki detayı fark edince hemen satışa çıkardı

50 liranın üzerindeki detayı fark edince hemen satışa çıkardı

Ekonomi

50 liranın üzerindeki detayı fark edince hemen satışa çıkardı

Ardahan'da, ATM'den emekli maaşını çeken Mehmet Çimli isimli vatandaş, 50 lirada bir farklılık gördü. Paranın hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, 50 lirasını koleksiyonculara satmak istiyor.

22 Şubat 2021, Pazartesi 16:08 Son Güncelleme:
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Kentte ATM'den emekli maaşını çeken, 3 çocuk babası Mehmet Çimli, banknotların arasındaki 50 TL'nin diğerlerinden farklı olduğunu gördü. Paranın ön yüzünün sağ üst köşesinde '50' yazması gerekirken, basım hatasından dolayı sadece '5' yazdığını ve sağ kısmında da hologram folyolarda, gümüş renklerin eksik olduğunu fark eden Çimli, internetten araştırma yaptı. Banknotun sahte değil hatalı basım olduğunu öğrenen Çimli, bu tür paraların yüksek değerlere satıldığını öğrendi.

Mehmet Çimli, elindeki hatalı basım parayı koleksiyon yapan kişilere satmaya karar verdi. Çimli, "Biraz araştırma yaptım. Bu tür paraların Merkez Bankası tarafından hatalı para sayıldığını öğrendim. Bu tür paralardan sayılı olduğunu öğrendim. Ben de koleksiyoncu olmadığım için koleksiyon yapan birisine değerini verdiği taktirde vereceğim" diye konuştu.

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