50 milyar dolarlık düğün fantezisi

Hindistan'da düğün sektörü pandemi etkisiyle canlandı. Ultra zenginler sıra dışı düğün yapma yarışına girdi. Ortalama 5-6 milyon doları gözden çıkaran çiftler sayesinde düğün pazarı 50 milyar dolara ulaştı. Çiftler için en can alıcı nokta, düğüne giriş anı. İşte şirketlerin son yıllarda organize ettiği en ilginç Hint düğünleri:

İtalya’da Como Gölü’ne nazır düğüne damat helikopterle gitti. Gelin, o sırada Gucci ailesinin malikanesinden helikopterdeki damadı selamladı.

Bir damat düğününe Batman’in ikonik aracı Batmobile’ın bir replikasıyla giriş yaptı.

Jaipur’da bir gelin saraydaki düğününe Bentley içinde girdi. Girişte sıkışınca araçtan ‘kurtarılması’ gerekti.

Mumbai’deki bir otel düğününde gelin ve damat Hindu Tanrısı Rama ve Tanrıça Sita gibi giyinip ok ve yay kuşandı.

Bir çift, düğünlerini Bollywood filmi Ram-Leela seti olarak hazırlattı. Set, iki ayda kuruldu.

Bir gelin düğün salonunu tropikal ormana dönüştürmek için egzotik hayvan ithal ettirdi, ama kuşlar salona dışkılayınca kaos yaşandı.

Bir çift düğün sonrası partisini top havuzunda verdi.

Bir gelin, düğününe nilüfer çiçeği şeklindeki teknede gitti.

Bir çift kumarhane temalı düğün partileri için arkadaşlarını Las Vegas’a götürdü.