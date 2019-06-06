50 milyar lira altına

Altın mevduatları, geçen yılın ilk üç ayında 23.8 milyar lira düzeyinde bulunuyordu. En fazla altın mevduatına sahip kent 15.5 milyar lirayla İstanbul oldu. TUNCELİ DİKKAT ÇEKTİ Altın mevduatının en düşük olduğu il ise 29 milyon 643 bin lirayla Ardahan oldu. Altın mevduatının en fazla arttığı kent, yüzde 259 ile Tunceli oldu. Tunceli’nin 2018’in mart sonunda 10.5 milyon lira düzeyinde bulunan altın mevduatı, bu yılın ilk çeyreğinde 37.5 milyon liraya ulaştı.

Altın mevduatının en çok arttığı iller Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde yer aldı.