MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, geçici koruma altındaki Suriyeli öğrencilerin mesleki ve teknik eğitime kazandırılmasını amaçladıklarını belirtti. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yoğun yaşadığı bölgelerde, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne bağlı okulların açıldığını kaydeden Numanoğlu, AB desteğiyle yürütülecek yeni proje ile Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin ve Şanlıurfa’dan oluşan 8 pilot ilde çalışmalara başladıklarını söyledi. 50 oKUlDA GErçEKlEŞTİrİlECEK Proje, mesleki ve teknik eğitim veren 50 okulda gerçekleştirilecek. çalışmayla iş piyasasının ihtiyaçları göz önüne alınarak atölyeler en son teknoloji ürünü ekipmanlarla donatılacak. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin yanı sıra Türk öğrencilere ulaşım, eğitim materyali, öğle yemeği için de destek sağlanacak.