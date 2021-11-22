Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 50 nerenin plaka kodu? 50 plaka hangi şehir? 50 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

50 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

50 plaka kodu Nevşehir iline ait olan koddur. Nevşehir'de araçlarda bu plaka kodu kullanılır. 50 plakaya sahip olan, plakasında 50 kodunu taşıyan araçlar Nevşehir iline aittir.



