Türkiye 50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Türkiye

50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Koronavirüs ile mücadele kapsamında uygulanan aşı programında değişiklik yapıldı. Son gelen aşılarla birlikte aşı sırasında yaş grupları konusu merak konusu oldu. Peki, 50 yaş üstü aşılama başladı mı, ne zaman aşılanacak?

27 Mayıs 2021, Perşembe 10:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Yeni gelen aşı partileri ve anlaşmaları ile birlikte koronavirüs aşı programında değişiklik yapıldı. Peki aşılamada sıra hangi grupta ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyurmuştu.

Haziran ayında 30 milyon Biontech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yeni gelecek aşılarla birlikte uygulamada hız kazanılacak. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı son açıklamada, ''1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Hazirandan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır'' ifadelerini kullandı.

AŞI SIRASI KİMDE?E

Eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapılması planlanıyor. 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Ardından da hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.


Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Dolar baskısından nasıl kurtulacağız?
Hakan Çelik
Şirin Sever
Bizim de bir sanal oyuncumuz var artık
Şirin Sever
Rauf Tamer
Bylockçular
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
‘Derin Devlet’ ‘Kutsal Devlet’
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Ateş Hoca'dan uyarılar ve umutlu mesajlar
Murat Çelik
Banu Şen
Tarih kokan topraklarda tarihe yolculuk: Çanakkale
Banu Şen
Erkut Can
Neredeen nereye…
Erkut Can
Murat Gülderen
Çok 'Hava'lılar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Son dakika: Lüks rezidansta 4 çocuk! 12 ilde dev operasyon