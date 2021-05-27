50 yaş üstü aşılama ne zaman başlayacak?

Yeni gelen aşı partileri ve anlaşmaları ile birlikte koronavirüs aşı programında değişiklik yapıldı. Peki aşılamada sıra hangi grupta ? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haziran ayında aşılamanın daha da hızlanacağını duyurmuştu.

Haziran ayında 30 milyon Biontech aşısının Türkiye'ye gelmesi bekleniyor. Yeni gelecek aşılarla birlikte uygulamada hız kazanılacak. Yaş sınırlaması olmaksızın tüm ilköğretim öğretmenleri aşı programına alınmıştı. Şimdi ise 40 yaş üzerindeki tüm branş öğretmenleri için aşı randevusu açıldı.

50 YAŞ ÜSTÜ NE ZAMAN AŞILANACAK?

Sağlık Bakanı Koca yaptığı son açıklamada, ''1 Haziran’dan itibaren aşılama programımız hızlanmış olacak. Bu kapsamda 1 Hazirandan itibaren 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır'' ifadelerini kullandı.

AŞI SIRASI KİMDE?E

Eylül ayına kadar 18 yaşa en az bir doz aşı yapılması planlanıyor. 50-54 yaş aşılama tamamlandıktan sonra artık yeni bir aşamaya geçilecek. Bu grupta kronik hastalığı olan 40-49 yaş, 30-39 yaş ve 18-29 yaş arası kişiler olacak. Ardından da hastalığı olmayan 40-49 yaş arası bireyler, 30-39 yaş arasındakiler, 18-29 yaş arası kişiler aşılanacak.



