50 yaş ve üzeri için cinsel yaşamda merak edilenler

Günümüzde, 50 yaşın üzerindeki kadın ve erkeklerin neredeyse tamamı cinsellik konusunda büyük endişe duyuyor. Yazar Kate Taylor, söz konusu yaş grubu için cinsel yaşam hakkında merak edilenleri yanıtlıyor:





Hayal mi görüyorum yoksa yaşlandıkça penisim mi küçülüyor?

Elbette penisiniz ömür boyu küçülecek diye bir şey yok, ancak yaşınız ilerledikçe skrotumunuzun sarkması, penisinizin öncekinden daha kısa görünmesine neden olur. Ayrıca yıllar içinde testisleri yükselten ve düşüren kaslar, yaşın ilerlemesiyle eski zindeliğini ve elastikliğini yitirebilir. Penisinizin daha küçük görünmesine neden olabilecek bir diğer faktör ise kilo alımı. Alt karın büyüdükçe, penis tabanı bir yağ torbasının içine gömülebilir! Aldığınız her dört kilo için yaklaşık 1 inç boyu penis kaybedersiniz. Bu yüzden, düzenli spor yapmakta fayda var.

50 yaşımdayım, hala doğum kontrolüne ihtiyacım var mı?

Tabii ki. Student British Medical Journal'da yayınlanan bir araştırma, 50-90 yaş arasındaki STD'lerin sayısının son 10 yılda normalinden iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Menopoz sonrası kadınlar cinsel yolla bulaşan hastalıklardan dolayı risk altında. Çünkü fiziksel değişiklikler, erken belirtileri fark etmelerini bir hayli zorlaştırıyor. Belirli bir yaştan itibaren yeni bir ilişkiye başlarken kesinlikle prezervatif kullanmanız ve cinsel sağlık kontrolünüzü tam olarak sağlamış olmanız gerek. İyi haber şu: Prezervatifler her zamankinden daha ince ve daha hassas. Ayrıca her iki tarafı da memnun edecek çeşitli dokular da mevcut!





Menopoz sırasında kaybettiğim libidoyu daha sonra geri kazanacak mıyım?

Seks dürtülerini kaybettiğini hisseden birçok kadın, libidolarının esas döngüsünü kaçırıyor. Gençken, cinsel dürtü doğal olarak yumurtlama zamanı boyunca zirve yapar, ancak üremeniz durduğunda cinselliği vücudunuza hatırlatmanız gerekebilir. Eşinizle düzenli randevulaşmayı, daha fazla ön sevişme için yavaşlamayı ve seks planlamayı deneyin. Hala "Havamda değilim" diyorsanız, testosteron tedavisinin uygun olup olmadığını test etmek için jinekoloğunuzla konuşun. Hem erkekler hem de kadınlar yaşlandıkça bu hormonu kaybeder ve bir bilene danışmak libidonuzu tekrar yükseltmenin çözümü olabilir.

Depresyondayım antidepresan kullanıyorum. Bu durum cinsel yaşamımı etkiler mi?

Çalışmalar, bazı antidepresan türlerinin cinsel yan etkilere neden olabileceğini düşündürüyor. Özellikle paroksetin, sitalopram ve sertralin dahil olmak üzere seçici serotonin geri alım inhibitörlerin erkeklerde erektil disfonksiyona, düşük cinsel dürtüye ve erkeklerde ve kadınlarda orgazm yetersizliğine neden olabileceği düşünülüyor. Daha az cinsel yan etkiye sahip olduğu düşünülen noradrenalin ve spesifik serotonerjik antidepresanlarını denemek için doktorunuza danışın.





Prostat kanseriyim. Prostat bezimin çıkarılması cinsel yaşamımı nasıl etkiler?

Prostat, spermin bir parçası olan prostat sıvısı üreten mesanenin arkasında bulunan küçük, ceviz büyüklüğünde bir bezdir. Prostat kanseri için bu bezin çıkarılması dahil, çeşitli tedaviler vardır. Ameliyattan sonra çoğu erkek cinsel olarak güçlü bir ereksiyon yaşamakta zorlanır. Ereksiyonların geri dönmesi birkaç aydan 3 yıla kadar sürebilir ve eskisi kadar güçlü olmayabilir. Hastaların yaklaşık yarısı bir daha doğal ereksiyon elde edemez. İyileşmenize yardımcı olmanın en iyi yolu, penisinizin kan akışına yardımcı olmak için penil rehabilitasyon kullanmak. Erken destek ve tedavi çok önemli. Çünkü daha erken tedavi edilirse daha iyi yönetilebilir, bu nedenle ameliyat geçiren herkes tüm seçenekleri araştırmalı.

Menopozumdan beri cinsellik acı veriyor, bu konuda ne yapabilirim?

Bir araştırmaya göre menopozdaki kadınların yüzde 84'ü cinsel ilişkiyi ağrılı yaşar. Bunun en yaygın nedeni, vajina astarının yaşla doğru orantılı inceliyor olması. İlk adım olarak, vajinanızı kurutma sabun ve duş jelleri ile yıkamaktan kaçının. Ön sevişmeye daha fazla zaman ayırın ve yağlı kremler kullanın.





50 yaşındayım ve cinsel isteğimi kaybettim. “Erkek menopozu” diye bir şey var mı?

Erkeklerin yaşlandıkça hormonal değişikliklere maruz kaldıkları doğru, testosteron seviyeleri yaklaşık 40 yaşından itibaren düşmeye başlıyor. Bu nedenle 50'li yaşlarınızda cinsel isteğinizi kaybettiğinizi hissetmeye başlayabilirsiniz. Fiziksel bir hobi edinmek, bir sorumluluk almak gibi şeyler strese engel olacağı için sağlığınıza ve ruh halinize iyi gelir.

3 hafta önce kalp krizi geçirdim. Hastalık sonrası libidom geri döndü, cinsel ilişki kalbime çok fazla yük bindirir mi?

İngiliz Kalp Vakfı'na göre kalp krizinden yaklaşık 4-6 hafta sonra tekrar ilişkiye girmeye başlayabilirsiniz.





Yatak odasında performans sergilemek için mücadele ediyorum. Ne yapabilirim?

Mastürbasyon da dahil olmak üzere herhangi bir stimülasyon yoluyla ereksiyon sağlayamazsanız, erektil disfonksiyonunuz olabilir. Bu duruma sebep olabilecek fiziksel sorunları ortadan kaldırmak için doktorunuzla konuşun. Bununla birlikte erektil memnuniyetsizlikten de muzdarip olabilirsiniz! Ön sevişmeye daha fazla zaman ayırın, duygusal olarak onu kendinize yeniden bağlayın. Stres seviyenizi azaltmanın ve zindeliğinizi artırmanın yollarını arayın.

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