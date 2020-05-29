50. yaşa sürpriz hediye

Gelmiş geçmiş en iyi modeller arasında gösterilen Naomi Campbell, 50. yaşına Londra’daki evinde, karantinada girdi. Ünlü model geçtiğimiz yıllarda New York Moda Haftası’nda Atıl Kutoğlu’nun pembe, beyaz ve siyah çizgili ipek elbisesini giymiş ve çok beğenilmişti. O elbise şimdi Viyana MAK Güzel Sanatlar Müzesi’nde ‘Avusturya Modasının Yüzyılı’ adlı sergide yer alıyor. Atıl Kutoğlu geçen hafta bu elbisenin ikizini yeniden dikip sıkı dostu Naomi’ye 50. yaş günü hediyesi olarak gönderdi.

Çekim nihayet yapıldı

Türkiye’nin ünlü mayo ve iç çamaşırı markası Ayyıldız, 2020 yaz kataloğunun çekimlerini üç ay önce Miami’de yapacaktı. Çekimlerin başladığı günlerde koronavirüs salgını başladı. Plajlar kapatılınca çekimler yarıda kaldı.

Miami’de geçen hafta plajlar kontrollü olarak açıldı. Önceki gün tamamlanan kataloğun modelliğini Kübalı Rachell Vallori, styling’ini de Demsa Kurumsal İletişim Direktörü Nurdan Yüzbaşıoğlu yaptı.

Yaza fit girmek isteyenler buraya!

Yaşam koçu ve sağlıklı beslenme uzmanı Şeyda Coşkun, karantina günlerinde evde kalıp kilo alanları forma sokmak ve yaza hazırlamak için bir program hazırladı. ‘Evde Kal, Hafif Kal, Kolayı Var’ adını verdiği programını kardeşi Tuba Coşkun ile hazırlayıp sunuyor.

Sosyal medya hesaplarından yaptıkları programda izleyenlere soru cevap şeklinde formda kalmanın, sağlıklı beslenmenin yollarını anlatıyorlar. Yaza fit girmek isteyenlere duyurulur.

Hayalleri suya düştü

1 Şubat’ta bu köşede, Amerika’da yaşayan eski model Güzide Duran Aksoy’un Miami’de bir butik açacağını yazmıştım. İçinde dünyaca ünlü moda tasarımcılarının ürünlerinin yanısıra, organik meyve suları ve salata çeşitleri satılacaktı.

Mekanın dekorasyonu yapılacağı sırada koronavirüs salgını başlamış, proje ötelenmişti. Miami’nin uzun süre eski haline dönmeyeceğine kanaat getiren Güzide, projeden vazgeçip kiraladığı mekanın kontratını feshetti.