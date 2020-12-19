Doğum Öncesi 50 yaşında 150 çocuğu var

50 yaşında 150 çocuğu var

Doğum Öncesi

50 yaşında 150 çocuğu var

50 yaşındaki sperm donörü Joe Donor 150 çocuk babası oldu. 2021 yılında üç İngiliz kadının daha çocuk doğurmaya hazırlandığını öğrenen Donor, hepsinin en iyi Noel hediyesi olduğunu ifade etti.

19 Aralık 2020, Cumartesi 11:10 Son Güncelleme:
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Dünyanın en üretken sperm donörlerinden biri olarak bilinen Joe Donor takma isimli adam İngiltere’yi gezerken spermlerini bağışladı. Yılda yaklaşık 10 kadının hamile kalmasına yardımcı olan donör, müjdeli haberi verdi. Amerika’nın Vermont eyaletinde yaşayan adam 2021 yılında 153. kez baba olmaya hazırlanıyor.

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Spermlerini isimsiz olarak bağışlamayı tercih eden ve gerçek ismini gizleyen 50 yaşındaki adam, koronavirüs karantinası nedeniyle Eylül ayında taşındı söyledi. Son üç aydır Londra'nın kuzey doğusundaki Ilford'a yaşamaya başladı.


2021'de üç İngiliz kadının daha çocuklarını doğurmaya hazır olduğunu öğrenen "hepsinin en iyi Noel hediyesi" olduğunu belirtti ve koronavirüs salgınının onu yavaşlatmadığını da sözlerine ekledi.


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