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50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Bursa'da tartıştığı eşi Fatma Korur'u (66) boğazını keserek öldüren Kazım Korur (80), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

10 Aralık 2018, Pazartesi 13:49 Son Güncelleme:
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50 yıllık eşini boğazını keserek öldüren koca tutuklandı

Olay, merkez Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi'nde dün meydana geldi. Kazım Korur, iddiaya göre eşi Fatma Korur ile tartışmanın ardından mutfaktan ekmek bıçağı aldı. Korur, yarım asırdır evli olduğu 2 çocuğunun annesi eşini boğazını keserek öldürdü. Olayın ardından Bursa Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim olan Kazım Korur, emniyette alınan ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

"PİŞMANIM AMA NE YAPAYIM"

Kazım Korur, kendisini görüntüleyen basın mensuplarının "Pişman mısınız?" sorusuna, ''Cinayet Masası ekiplerine teşekkür ederim. Öldürdüğüm için pişmanım ama ne yapayım. Tahrik olayı oldu, bana bağırdı, çağırdı. Ben de olayı gerçekleştirdim'' diye cevap verdi. Korur, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi

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