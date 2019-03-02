500 bin İstanbulluya iş

İstanbul 15 milyon nüfusu, 5.7 milyon çalışanıyla Türkiye’nin en büyük ve üretken şehri. Milli gelirin yüzde 30.5’i, sanayi üretiminin yüzde 29’u, vergi gelirlerinin yüzde 49.9’u İstanbul’dan sağlanıyor. İstanbul eğer bir ülke olsaydı dünyanın 41’inci, Avrupa’nın 13’üncü büyük ekonomisi olurdu. Tek başına ihracatı 78 milyar dolar olan şehir, bu haliyle 140 ülkeyi geride bırakıyor.

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım’ın sohbet toplantısına POSTA Gazetesi Ekonomi Müdürü Bilal Emin Turan katıldı.

'BENİ BEN YAPAN ŞEHİR'

İstanbul için “Beni ben yapan şehir, bu şehre karşı sorumluluğum olduğunu biliyorum” diyen AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, bu dev metropolün daha yaşanabilir ve dünyanın merkezi olabilmesi için tüm projelerinin hazır olduğunu söyledi. Dün İstanbul Haliç Kongre Merkezi’nde gazetelerin ekonomi servisi yöneticileriyle bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştiren Yıldırım, şunları söyledi:

HANE GELİRİ ARTACAK

“Bakanlığım ve Başbakanlığım döneminde İstanbul’un altyapısına dokundum. Şimdi de gönüllere ve ekonomiye dokunmak için İstanbul’dayım. Ekonominin altyapısına doğru dokunuşlar yaparak 500 bin kişiye istihdam sağlanmasının yolunu açacağız. Sadece üç projemiz bile 78 bin kişiyi iş sahibi yapacak. İstanbul 5 yıl sonunda üniversiteden mezun olan her gencimizin rahatlıkla iş bulabildiği, hane gelirlerinin arttığı bir kent olacak.”

2024'TE TRAFİK BİTECEK

Binali Yıldırım’ın İstanbul’da çözmeyi planladığı en öncelikli konuların başında ulaşım yer alıyor. 5 yıl içinde İstanbul’un trafiğinin akar hale geleceğine dikkat çeken Yıldırım, “2024’e kadar İstanbul’un toplu ulaşımdaki payını yüzde 18’den yüzde 48’e çıkaracağız. Bu, kara yolunun yoğunluğunu da yüzde 30 azaltmak demek. İkincisi de İstanbul’da 7.5 milyon insan E-5 ile TEM arasında yaşıyor. Buradaki nüfus, evinden çıkıp kuzeye, güneye, doğuya, batıya 750 metre gittiğinde bir istasyona ulaşmış olacak. Yüzde 48’in anlamı bu” dedi.

METROBÜSE KESİN ÇÖZÜM

İstanbul’da günde 33 milyon seyahatin gerçekleştiğini belirten Binali Yıldırım, metrobüs kullanımının yoğunluğuna dikkat çekti: “Araçların boyunu 18 metreden, 24 metreye çıkaracağız ve araçlar birbiriyle sinyalle haberleşecek, duraklarda sıkışma olmayacak. bilgisayar destekli yöneteceğiz. sürücüsüz metro gibi olacak. Mecidiyeköy-Mahmutbey metro hattı gibi raylı sistemin yaygınlaşmasıyla metrobüse talep de azalacak. Gebze-Halkalı hattı da bu ay devreye giriyor.”

HER İCRAATA UZLAŞI OLACAK

Gönülsüz yenilen aş ya karın ağrıtır ya da baş” sözünü hatırlatan Binali Yıldırım, “Hangi işi yapacaksak yapalım katılımla yapacağız. kadınlarla ilgili bir şey yapacaksak kadınlar, gençlerle ilgili bir şeyse gençler işin içinde olacak. şehri birlikte yöneteceğiz” dedi. ‘İstanbul 4.0’ değişim projesini anlatan Binali Yıldırım şöyle konuştu: “İstanbul akıllı şehir kapsamında değişimi başarmak zorunda. Elimizde İstanbul’la ilgili milyonlarca veri var. Halkın ne istediğini biliyoruz. bu verileri işleyip onların faydasına kullanacağız. Teknolojik akıllı şehir uygulamalarıyla vatandaşın sokağındaki sorun o şikayet etmeden bilinecek ve müdahale edilecek. bir olumsuzluk önceden tahmin edilecek ve hazırlık yapılacak. ‘İstanbul 4.0’ bu demek.”

5 YILDA AMORTİ EDİYOR

5 yıl içerisinde 20 kilometre olan tünel uzunluğuna 100 kilometre daha ilave edileceğini, raylı sistemin (metro, tramvay, banliyö hatları) 518 kilometreye çıkarılacağını ifade eden Yıldırım, bu yatırımlarla trafikte rahatlama olacağı gibi bunun ekonomik ve çevresel katkısının da olacağını söyledi. bu konuda bakanlığı döneminden örnek veren Yıldırım şöyle dedi: “bölünmüş yollara 110 milyar lira harcadık. bize yılda 20 milyar lira tasarruf sağlıyor. Yani 5 yılda kendini amorti ediyor. Ayrıca artan araç ve trafiğe rağmen ölümlü kazalar da yüzde 63 azaldı.”

HAYDARPAŞA'YA TASARIM MERKEZİ

Binali Yıldırım, “Haydarpaşa Limanı’nın olduğu bölgeyi ‘İstanbul Tasarım Merkezi’ yapıyoruz” dedi.

GIDA ÜSSÜYLE UCUZLUK OLACAK

4 lojistik merkezi, 24 tane de aktarma merkezi kuracaklarını dile getiren Yıldırım, “Lojistik merkezlerinin amacı şehir içine mal giriş-çıkışlarını düzene sokmak. Bunun için 2 tarafa birer gıda üssü kuruyoruz. Burada da bütün halleri (sebze, meyve, su ürünleri kuru gıda) tek bir yerde toplayacağız. İçinde en az yüzde 25’i üretici olacak. Üreticilerin doğrudan perakendecilerle buluşmasıyla gıda fiyatları düşürülmüş olacak” açıklamasında bulundu.

TURİST BAŞINA 1500 DOLAR

İstanbul’un turizm potansiyeline dikkat çeken Binali Yıldırım, şu anda 13.5 milyon olan turist sayısını 2023’e kadar 22 milyona daha sonra da 30 milyona çıkaracaklarını söyledi. Turist sayısının yanında turist başına geliri artırmanın da önemli olduğuna işaret eden Yıldırım, “İstanbul’a gelen turist ortalama 600-650 dolar harcıyor. Ancak fuar, kongre için ya da cruise gemileriyle gelen turist 1500 dolar harcıyor. Bu alanlara ağırlık vereceğiz” diye konuştu.

ZENGİN TURİSTİ ÇEKECEK

Turizmde niteliği ve geliri artırmak için yeni yarımların olacağını belirten Binali Yıldırım, “Yenikapı’ya kapsamlı bir kruvaziyer limanı yapacağız. Bu yolla en az 500 bin üst gelir grubu turist İstanbul’a çekilecek. Limana 8 kruvaziyer gemisi aynı anda yanaşabilecek” dedi.

"İSTANBUL HENÜZ BİTMEMİŞ BİR ROMAN"

Binali Yıldırım, “Millet kararını bir ay sonra verecek. Verdikleri kararın başımız, gözümüz üstünde yeri var. İstanbul, henüz bitmemiş bir roman” dedi.

GİRİŞİMCİLİK ATÖLYELERİ

Binali Yıldırım’ın açıklamalarından öne çıkan diğer başlıklar şöyle:

1- Gençler için ‘Girişimcilik Atölyeleri’ kurulacak, parası olanla fikri olan gençler burada buluşacak.

2- Yerinde dönüşüm esas alınacak. kentsel dönüşümde belediye hakemlik yapacak. Fikirtepe’deki sorunlar da çözülecek.

3- Kongre ve fuar turizmiyle kent ekonomisine 3 milyar dolar katkı sağlanacak.

4- Yenikapı’ya kapsamlı bir kruvaziyer limanı yapılacak.

5- Anadolu Yakası’nda bilişim Vadisi, Avrupa Yakası’nda bayrampaşa’da Türkiye Teknoloji üssü kurulacak.







