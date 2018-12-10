500 euroluk banknot tedavülden kaldırılıyor

Dünyanın önemli para birimlerden euronun 500'lük banknotu Avrupa Merkez Bankası Konseyi (ECB) tarafından alınan kararla tedavülden kaldırılıyor

10 Aralık 2018, Pazartesi 10:15
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500 euroluk banknot tedavülden kaldırılıyor

Dünya piyasalarında 2002 yılında dolaşıma başlayan 500 euroluk banknot, 26 Ocak'ta 17 Avrupa ülkesi tarafından kaldırılacak. Almanya ile Avusturya ise 26 Nisan tarihine kadar 500 euroluk banknotlar kullanılacak.

TERÖR DETAYI

Terör örgütleri ve kalpazanlar tarafından sıkça kullanılan ve halk tarafından tercih edilmeyen 500 euroluk banknotların piyasadan kaldırılması altındaki en önemli etkenin, teröre ve örgütlerle daha etkin mücadele etmek olarak gösterildi. Euro'nun 5, 10, 20, 50, 100 ve 200’lük banknotları yenilenerek daha güvenli hale getirilmişti.

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