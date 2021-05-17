500 kilo inci kefali avlayanlara, 26 bin TL ceza kesildi

Van Gölü'nün 15 Nisan-15 Temmuz tarihleri arasında üremek için Van Gölü'nden tatlı sulara göç eden ve bu dönemde avlanılması yasak olan endemik tür inci kefalini korumak için denetimler aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, Çelebibağ Jandarma Karakol Komutanlığı, Erciş Merkez Jandarma Asayiş Bot Komutanlığı ve Gedikbulak Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri tarafından Zilan Çayı ve diğer su kaynaklarında yapılan denetimlerde, 100 metre uzunluğunda 5 manyat ve 2 serpme ağa takılı 500 kilo ölü balık ele geçirildi. Ölü balıklar, ekipler tarafından imha edilirken, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 14 kişiye 26 bin TL idari para cezası uyulandı. Ele geçirilen ağlar da yediemine teslim edildi.

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KAÇAK AVLANAN 1 TON İNCİ KEFALİ

Dün gerçekleştirilen denetimlerde ise, kaçak avlanan 1 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Balıklar, ekipler tarafından tekrar suya bırakılırken, Tarım Şube Müdürü Muhammet Demir, yasağın başladığı 15 Nisan'dan bu yana, 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ve yüzlerce metre ağ ele geçirdiklerini söyledi.

Tarım Şube Müdürü Muhammet Demir, yaptıkları denetimlerin 7/24 sürdüğünü söyledi. Demir, av yasağının başladığı 15 Nisan'dan bu yana yaptıkları denetimlerde 4 tonu canlı olmak üzere 14 ton balık ele geçirdiklerini belirterek, "Van Valiliği'nin koordinesinde denetimlerimiz sürüyor. Balıkların yanı sıra şu ana kadar 70 ağ malzemesi ile 3 bin 500 metre ağ ele geçirilirdi. Bu süreçte 17 kişiye 38 bin 365 TL idari ceza kesildi. Bugün jandarma ekiplerimizle yaptığımız denetimlerde ise Deliçay’da 4 serpme ağ ve 1 ton canlı balık ele geçirdik. Ele geçirilen 1 ton canlı balık tekrar suya geri bırakıldı. Ayrıca suyun içinde hayalet ağ dediğimiz ağlar ve serpme ağlar da temizlenerek denetimlerimizi bitirdik." dedi

DHA