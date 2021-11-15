500 restorana ulaşana kadar durmayacak

Pandemi şüphesiz hayatımızın her alanını ve iş yapış biçimini kökten değiştirdi. Bu değişim pandemi etkisini kaybetse de kalıcı hale geldi. Özellikle online alışveriş ve şirketlerin dijitalleşmesi buna en güzel örnek. Artık şirketler gelirlerinin çoğunu dijital servisler üzerinden sağlıyor. Tüketiciler de konfor sunan online mecrayı sonuna kadar kullanıyor. Dijitalleşmenin etkisinin en çok hissedildiği alanların başında perakende, gıda ve hızlı servis sektörleri geliyor. Hızlı servis ve teslimat konusunda en duyarlı şirketlerden biri olan KFC Türkiye’nin Üst Yöneticisi (CEO) Feliks Boynuinceoğlu ile bu kalıcı dönüşümü ve atlatılan onca badirelere rağmen hız kesmeyen yatırımları konuştuk.

PAKET SERVİS UÇTU

Pandemide kısıtlamalar haricinde restoran kapatmadıklarını belirten Boynuinceoğlu, agresif bir strateji ile büyümeyi sürdürdüklerini ifade etti. Boynuinceoğlu, “Kısıtlamaların olduğu dönemde, paket operasyonu odaklı bir planlama ile 19 restoranımızı daha paket servis ağımıza dahil ettik. Yeni açtığımız restoranlarda da bu operasyona uygun olabilecek lokasyonları önceliklendirdik. Yüzde 25 seviyelerinde olan paket servis payımız dijital altyapı yatırımlarımızın da etkisiyle pandemide yüzde 70’lere yükselirken, bu yıl toplam paket servisi ciromuz iki katın üzerinde arttı” dedi.

37 İLDE 190 NOKTADA HİZMET

Bu yılın ilk 11 ayında 50 yeni restoran açtıklarını, 2020’nin son üç ayı da dahil edilince açılan restoran sayısının 60’a ulaştığını dile getiren Boynuinceoğlu, gelecek döneme ilişkin stratejilerini şöyle özetledi: “2021 sonunda, geçtiğimiz yıla kıyasla toplam 10 yeni ilde restoran açılışı gerçekleştirmiş, restoran sayımızı yüzde 50 büyütmüş ve ciromuzu yüzde 130 artırmış olacağız. Bu büyümeye paralel yeni açılan restoranların yüksek performansı geleceğe dair umutlarımızı ve KFC’yi büyütme iştahımızı artırdı. Agresif ancak akılcı büyüme stratejimiz 2022’de de hız kesmeyecek. 2022’de 8 yeni ilde toplam 100 restoran açacağız. Türkiye’nin dört köşesine yayılmak istiyoruz. Ciromuzu önümüzdeki yıl yüzde 60 artırmayı planlıyoruz. Hedefimiz 5 yıl içinde 500 restorana ulaşmak. Şu anda İş Gıda çatısı altında; 37 ilde 190’ın üzerinde restoranla hizmet veriyoruz.”

PANDEMİ ÖNCESİNE GÖRE 6 KAT ARTIŞ

İnternet sitesini yenilediklerini, online ödeme, temassız teslimat ve önceden siparişle tercih edilen saatte teslim alma gibi adımlar attıklarını da belirten Feliks Boynuinceoğlu, şunları söyledi: “Devamında KFC Türkiye mobil uygulamamızı hayata geçirdik. Restoran sayısındaki büyümemizin yanı sıra dijitalde de erişilebilirliğimizi artırdık. Bu yatırımlarımızla birlikte dijital platformlarımız üzerinden yaptığımız satışlarımızı pandemi öncesi döneme kıyasla 6 katına çıkardık. Bugün ciromuzun yaklaşık yüzde 40’ını online satış kanallarından elde ediyoruz.”

GIDA ENFLASYONUNU TÜKETICİYE YANSITMIYORUZ

KFC’deki en önemli girdilerden biri tavuk. Fiyatları dönemsel olarak değişiyor. Son dönemde tüm gıda ürünlerinde küresel ölçekte bir artış var. Gıda fiyatlarındaki artışı müşterilerine en az oranda yansıtmaya gayret ettiklerine dikkat çeken Feliks Boynuinceoğlu, şu bilgileri verdi: “Tavuk fiyatlarını; sezon, girdi maliyetlerindeki değişkenlik, tedarik ve talep gibi birçok parametre ciddi anlamda etkiliyor. Bununla mücadele ederken, doğru fiyatlandırma politikaları uyguluyoruz. Fiyat artışımızı enflasyonun altında tutmaya özellikle dikkat ediyoruz. Ürünlerimizin herkes için ulaşılabilir olmasına özen gösteriyoruz.”

MALZEMELERİN YÜZDE 96’SI YERLİ ÜRETİCİDEN

30 yılı aşkın süredir global gıda standartlarıyla Türkiye’de faaliyet gösterdiklerini ifade eden Boynuinceoğlu, aynı zamanda yerel üretim ve tedariğe çok değer verdiklerini vurguladı. Boynuinceoğlu, “Toplam yıllık satın alımımızın yüzde 96’sı yerli firma ve üreticilerden oluşuyor. ‘Onaylı Tedarikçi Sistemi’ adını verdiğimiz, tamamen global standartlar kapsamında yönetilen, ürünlerin risk kategorilerine göre denetlediği bir modelde özel bir sistem ile ürün alıyoruz” diye konuştu.

950 TON EKOLOJİK KAĞIT KULLANIYOR

Üretirken ve tüketirken artık çevre ve sürdürülebilirlik tüm şirketler için temel ilke haline geldi. KFC Türkiye Ailesi de bunun için adımlar atıyor. Boynuinceoğlu, bu konuda şunları dile getirdi: “Restoranlarımızda kullandığımız yıllık ortalama 950 ton kağıdı, orman verimliliğini ve biyolojik çeşitliliği koruyan kontrollü kaynaklardan elde ederek, ekolojik süreçlere artı değer sağlıyoruz. Bisikletli kurye hizmetimiz çevreci bir çözüm. Şu anda 30 bisikletli kuryemiz var ve bunu büyütmeye devam edeceğiz. Bu hizmeti kullanan restoran sayımızı artırmayı hedefliyoruz.”

1800 KURYE ARALIKSIZ LEZZET TAŞIYOR

Hızlı teslimat konusunu da önemsediklerini dile getiren Boynuinceoğlu, “Bugün 32 ilde 1.800’e yakın kuryemizle hizmet veriyoruz. Bu sayının içerisinde Türkiye’de sektörümüzde ilk kez hayata geçirdiğimiz örnek bir modeli de içerisinde barındıran iş ortağımız Bizero ile başlattığımız bisikletli kuryelerimiz de bulunuyor” dedi.

3000 YENİ İSTİHDAM KAPISI

Son restoran yatırımlarıyla çalışan sayısının 4 bin 500’ü aştığını ifade eden Boynuinceoğlu, şunları söyledi: “Açacağımız yeni restoranlarda 3 bin kişilik ek istihdam ile bu sayının 2022 yılında 7 bin 500’ün üzerine çıkmasını hedefliyoruz. KFC Türkiye ailesi olarak başarının insansız olamayacağına inanıyoruz. Ekip üyelerimiz ve destek ofisimiz ile günden güne büyüyoruz. Çalışanlarımıza uzun vadeli hayallerine ulaşması için çeşitli eğitimler başta olmak üzere değerli kaynaklar sunuyor, bireysel gelişim alanlarında desteklemeyi önemsiyoruz. Hızla büyüyen bir oluşumun parçası olmaya ve kendini bir adım öteye taşıyacak fırsatları her daim değerlendirmeye aday, ekip arkadaşlarına her zaman açığız.”

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