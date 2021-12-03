500 sözleşmeli personel alınacak
Kültür ve Turizm Bakanlığı yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın 400 koruma ve güvenlik görevlisi ile 100 destek personeli (temizlik görevlisi) alacak.
03 Aralık 2021, Cuma 07:00 Son Güncelleme:
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Başvuru yapabilmek için 2020 Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS-B) sonuçlarına göre en az 55 ve üzeri puan almış olmak gerekiyor.
BAŞVURU 7 ARALIK’TA
Başvurular, 7-17 Aralık 2021 tarihleri arasında ‘isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr’ adresi üzerinden yapılacak. Adaylar sadece bir il ve öğrenim durumuna göre bir pozisyon için başvuruda bulunabilecek. Sonuçlar, 17 Aralık’tan itibaren 15 gün içinde bakanlığın ‘ktb.gov.tr’ internet adresi üzerinden duyurulacak.