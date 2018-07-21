500 yıllık mevlevihane restorasyon bekliyor

Mevlevihanenin cumhuriyet döneminde çeşitli tahribatlar yaşadığını söyleyen Araştırmacı Tarihçi Ali Avgın, kent merkezindeki yerin yeniden eskisi gibi kültürel alanda hizmet vermesini istedi.

Ali Avgın, "Burada türbeden başka hiçbir iz kalmasa da elimizde 1510 tarihli Alaüddevle Bey vakfiyesi var. Maraş Mevlevihane kent merkezinde çarşının tam ortasında yer alıyor. Bin metrekarelik alan 1510 tarihinden günümüze kadar gelmiş. Ancak 1915 Fransızların Kahramanmaraş’ı işgali sırasında yakılmıştır.

1940 yılında dönemin idarecileri, tarihi bir niteliği olmadığı düşüncesiyle açık artırmayla satılmıştır. Bir dönem köy garajı olarak kullanılmış. 1965 yılındaysa manifaturacılar çarşısına dönüştürülmüş. Burası Mevlana Celaleddin Rumi tarafından kurulan bir tasavvuf okuludur. Buralar tarih boyunca ülke coğrafyamızda tıpkı güzel sanatlar okulu gibi hizmet vermiş. Bir nevi vatandaşlarımız tasavvufi olarak faydalanmış. Buranın yeniden bir Mevlevihane yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.



