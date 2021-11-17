50+1 seçim sistemi nedir? Seçimlerde yüzde 50+1 kuralları nelerdir?

50+1 seçim sistemi hakkında siyasilerden açıklamalar gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın mensuplarının konuya ilişkin sorularına yanıt verirken, 50+1 seçim sistemini revize edip gündeme getirmenin siyasetçi ciddiyetiyle yakışmayacağını ifade etti. Tartışmaların odağında yer alan 50+1 seçim sistemi ve kuralları da pek çok kişi tarafından merak edilmeye başlandı…

TARTIŞMAYI CEMİL ÇİÇEK’İN AÇIKLAMASI BAŞLATTI

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi ve eski Başbakan Yardımcısı Cemil Çiçek’in 50+1 seçim sistemi hakkındaki sözleri tartışmanın fitilini ateşledi. Çiçek, konuyla ilgili olarak "Bu sistem (yüzde 50+1) doğru olmamıştır, bugün de gelecekte de sıkıntı çıkarır. Şahıslardan ayrı söylüyorum. Hiç gerek yoktu. Daha farklı bir sistem olabilirdi. Vakit de geçti ama kimsenin kimseyle görüştüğü de yok" ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de son günlerde hakkında sıkça konuşulan 50+1 seçim sistemine yönelik olarak “Önümüzdeki seçime bu sistemle gidilecek” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Beştepe’de görüşen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun, görüşmenin ardından “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mevcut sistemle ilgili ‘50+1'in mahsurlu olduğunu anladık” ifadelerinin ardından Cemil Çiçek ‘Ben 50+1'in bugün de gelecekte de sıkıntı çıkartacağı kanaatindeyim dedim, halen de kanaatim budur' dedi.

Salı günü grup toplantısında partililere seslenen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, konuşmasında Cemil Çiçek’in açıklamalarına ve 50+1 seçim sistemi hakkındaki görüşlerine yer verdi. Bahçeli açıklamasında “Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Sayın Cemil Çiçek, yüzde 50+1'in hem bugün hem de gelecekte önemli sıkıntılara sebebiyet vereceğini, Türkiye'yi bir kaosa sürükleyeceğini iddia ediyor. Bu tuhaf ve tahrip gücü yüksek sözlerin benzerini Türkiye'nin istikrarsızlığa gömülmesini, siyasi anlaşmazlıkların içine düşmesini isteyen çevreler de ileri sürüyor. Sayın Çiçek, sizin kafanızda, dilinizin altında sakladığınız bir oran var mıdır? Varsa ne zaman açıklamayı düşünüyorsunuz? Açıkla da bilelim, niyetini öğrenelim. Türkiye'nin kaostan, işgalden, imhadan kıl payı kurtulduğunu ne çabuk hafıza kayıtlarınızdan çıkardınız? Buradan nereye ulaşmaya, ne yapmaya, kimlere şirin görünmeye çalışıyorsunuz? FETÖ'cü Fehmi Koru da aynı şeyleri söylüyor, farkında mısınız? Yüzde 50+1 kaos olmasın diye belirlendi, bunu da mı inkar ediyorsunuz?” dedi.

Diğer yandan gündemde, AK Partili Faruk Çelik tarafından öne sürülen ve yüzde 50+1 modelinin ilk turda yüzde 40 artı bire düşürülmesi yönündeki görüşler yer alıyor.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, gündemde yer alan 50+1 seçim sistemi ile 40+1 sorularını da yanıtladı.

"AK Parti olarak bu öneriyi Meclise getirir misiniz, yoksa hiç mi gündeminize almazsınız?" sorusu üzerine Erdoğan, "Mevcut durumu Meclise getiren biziz, onu halkımıza götüren de biziz. Halkımızın büyük bir çoğunluğuyla bu onaylandığına göre, şimdi bunu tekrar revize edip gündeme getirmek siyasetçi ciddiyetiyle yakışmaz. Böyle bir şey olacaksa bu bizim değil, adı üzerinde muhalefetin yapacağı bir iştir, bizim işimiz değil." İfadelerini kullandı.

"40 artı 1'e ihtiyacımız yok, biz 50 artı 1'i her koşulda alırız mı diyorsunuz?" sorusunu Erdoğan, "Hayır, böyle bir sorgulamaya da girmem, yani böyle bir teklif kimden geliyor? Medyadan geliyorsa o ayrı bir konu ama bu iş parlamentonun işidir. Parlamentoda da bu işlerle ilgilenen kimdir, muhalefettir. Muhalefet böyle bir teklifi getirir, orada bu tartışılır. Bunu sürekli olarak böyle ayağa düşürmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Çünkü milletimiz de politikacıdan ciddiyet istiyor. Dolayısıyla bu ciddiyeti aynen sürdürmemiz lazım. 2023 seçimlerine daha ciddi bir zaman var." şeklinde yanıt verdi.

50+1 SEÇİM SİTEMİ NEDİR?

Geçtiğimiz dönemlerde uygulanan parlamenter sistemde seçimlerde bir parti %35 oy ile parlamentonun %66 çoğunluğunu alıyor ve ülkeyi bir sistemle yönetiyordu.

9 Temmuz 2018 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nde ise iki turlu ve yüzde 50+1 modeli ile uygulanıyor. Yeni sistemde anayasa değişikliğinin 600 sandalyeli yeni Meclis’te referanduma sunularak yapılması için 360, referandumsuz yapılması için 400 oy gerekiyor.