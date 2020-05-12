507 Türk corona virüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Covid-19 yardımlarına vurgu yaparak, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." ifadelerini kullandı.





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