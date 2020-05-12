Türkiye 507 Türk corona virüsten hayatını kaybetti

507 Türk corona virüsten hayatını kaybetti

Türkiye

507 Türk corona virüsten hayatını kaybetti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, corona virüs nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini açıkladı.

12 Mayıs 2020, Salı 14:32 Son Güncelleme:
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada Covid-19 nedeniyle yurt dışında 507 Türk vatandaşının vefat ettiğini, 400’den fazlasının cenazesinin getirildiğini bildirdi. Çavuşoğlu, Covid-19 yardımlarına vurgu yaparak, "79 ülkenin taleplerinin önemli bir kısmını karşıladık." ifadelerini kullandı.


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