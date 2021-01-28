'50m2' dizisi sosyal medyanın gündemine oturdu

50m2, 27 Ocak 2021 tarihinde yayına girdi. Yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir'in oturduğu, senaryosunu Burak Aksak'ın kaleme aldığı Dram türündeki Netflix'in Türk orijinal internet dizisi, eleştiri oklarının hedefi oldu. Dizi hakkında daha detaylı bilgilere bakalım önce...

50m2 dizisi oyuncuları

Engin Öztürk - Gölge / Adem

Aybüke Pusat - Dilara

Cengiz Bozkurt

Kürşat Alnıaçık - Servet

Tolga Tekin

Özgür Emre Yıldırım

Hasan Yalnızoğlu

Murat Kılıç

Gaye Gürsel

Yiğit Kirazcı

Tuğçe Karabacak

Cansu Dağdelen

Tuncay Beyazıt

50m2 dizisi konusu

Dizi, hayatı için kaçarken kendisini bulmaya çalışan Gölge (Engin Öztürk) adlı gizemli bir tetikçinin hikâyesini anlatıyor. Gölge, kendisine uzun süredir kayıp olan babası gibi davranan Servet'in ihanetinin ardından, kendini aniden yabancı bir mahallede 50 metrekarelik bir terzi dükkanında yaşarken bulur. Durum düzelene kadar orada saklanırken, mahalledekilerin kendisini ölen dükkân sahibinin oğlu olduğunu düşündüklerini öğrenir. Ancak, bu kimliği korumanın düşündüğü kadar kolay olmayacağını çabucak anlar. Bu yeni mahallede ne kadar yaşarsa, geçmişine ve gerçek kimliğine dair sırları o kadar çok keşfedecek, etrafındakilere o kadar çok yardım edecek ve bir o kadar başka birine dönüşecektir.

50m2 dizisi için kim ne dedi?

50m2 dizisi yayınlanır yayınlanmaz birçok kişi tarafından izlenmeye başladı. Merakla beklenen dizi hakkında birçok kişi yorum yaptı.

İşte onlardan bazıları:

Cüneyt Özdemir: Uydurukça

“Netflix’i tebrik ederim, 50 metrekare adında bu kadar berbat bir hikayeyi kabul etmek, uydurukça neredeyse 'karikatür' seviyesinde çekmek ve gururla yayınlamak!”

Murat Tolga Şen: Keyif vermedi

“Yeni Netflix dizisi 50 metrekareyi ikinci bölümde terk ettim. Keyif vermedi. Netflix Türkiye, ‘Bir Başkadır’ ile girdiği doğru yoldan çıktı yine.”

Twitter'dan gelen yorumlar:

-Dizinin ikinci bölümüne 15 dakika filan katlanabildim çok kötü oyunculuklar çok kötü senaryo ve rezil diyaloglardan gına gelmişti. Bir 'Leyla ile Mecnun' fanı olarak acaba Burak Aksak tek atımlık kurşun muydu diye düşünmeye başladım üzülerek.

-Burak Aksak yapmışsa olmuştur diye düşünüyorum. İnşallah yanıltmaz bizi. Mesai bitişinde dizi izlenir.

-Gerçekten tebrik ederim. Atiye'den sonra başarılı olan tek Türk dizisi helal olsun.





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