Özellikle şehirler arası yolculukta farklı plaka kodu görmek bir hayli merak konusu oluyor. Peki, 51 nerenin plaka kodu? 51 plaka hangi şehir? 51 plaka ile ilgili merak edilenler haberimizde.

51 PLAKA NERENİN PLAKA KODU VE HANGİ ŞEHRE AİT?

51 plaka kodunun ait olduğu il Niğde olarak belirlenmiştir. Ülkemizde plaka kodları genel olarak illerin alfabetik olarak sıralanması sonucu belirlenmişlerdir. Ancak bazı illerimiz bu sıralamaya uymaz. Çünkü belirli bir tarihten sonra il olma hakkı kazanan bölgeler sıralamaya sonradan dahil edilmişlerdir.



